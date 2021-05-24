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Керівник авіакомпанії Ryanair каже, що посаджений у Білорусі літак став жертвою державного «викрадення»

Виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О’Лірі каже, що члени екіпажу затриманого літака дали свідчення європейським органам, які почали розслідування інциденту 23 травня 2021р.

Майкл О’Лірі, директор авіакомпанії Ryanair, сказав, що авіалайнер, який був примусово посаджений у неділю в Білорусі, став жертвою «спонсорованого державою викрадення» і «піратства».

Ми також вважаємо, що з літака зійшли агенти КГБ.
Майкл Олірі

В інтерв'ю ірландській радіостанції Newstalk він сказав, що не може багато розповідати про інцидент, з яким, за його словами, зараз працюють органи ЄС і НАТО, але підтвердив затримання у Мінську двох пасажирів.

Йдеться про 26-річного білоруського журналіста Романа Протасевича та про його подругу, що летіли з Афін до Вільнюса.

О’Лірі також натякнув, що, коли після кількагодинної затримки літак зміг продовжити рейс до Литви, в Мінську також залишилися пасажири, яких він назвав ймовірним агентами білоруських спецслужб.

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«Це було страшно для екіпажу, для пасажирів, яких тримали під озброєною вартою, а їхній сумки обшукували, коли стало зрозуміло, що наміром білоруської влади було схопити журналіста і людину, що подорожувала з ним. Ми також вважаємо, що з літака зійшли агенти КДБ», - сказав він.

Про причетність білоруських спецслужб до інциденту заявив також державний секретар США Ентоні Блінкен.

Білорусь у неділю підняла у повітря бойовий винищувач для супроводу авіалайнера через твердження білоруської авіадиспетчерської служби про можливу присутність вибухового пристрою в літаку, що летів з Афін до Вільнюса.

Державні ЗМІ у Білорусі повідомили, що білоруський керівник Олександр Лукашенко особисто наказав посадити авіалайнер компанії Ryanair у Мінську.

США та ЄС виступили з вимогою міжнародного розслідування і заявили, що журналіст Роман Протасевич має бути випущений на свободу.

Алайнер, коли розвернувся, був значно ближче до Вільнюса - місця призначення, ніж до Мінська
Алайнер, коли розвернувся, був значно ближче до Вільнюса - місця призначення, ніж до Мінська

26-річний журналіст - один з провідних активістів руху проти влади Олександра Лукашенка, який жив у вигнанні.

Він - колишній редактор новинного каналу Nexta, що поширював через інтернет відеорепортажі масових протестів у Білорусі.

Білоруська влада висунула Протасевичу звинувачення в організації масових заворушень.

66-річний Олександр Лукашенко, який керує Білоруссю з 1994 року, веде жорстоку кампанію переслідувань опонентів, які звинувачують його у фальсифікації президентських виборів.

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