Керівник авіакомпанії Ryanair каже, що посаджений у Білорусі літак став жертвою державного «викрадення»

Майкл О’Лірі, директор авіакомпанії Ryanair, сказав, що авіалайнер, який був примусово посаджений у неділю в Білорусі, став жертвою «спонсорованого державою викрадення» і «піратства».

Ми також вважаємо, що з літака зійшли агенти КГБ.

В інтерв'ю ірландській радіостанції Newstalk він сказав, що не може багато розповідати про інцидент, з яким, за його словами, зараз працюють органи ЄС і НАТО, але підтвердив затримання у Мінську двох пасажирів.

Йдеться про 26-річного білоруського журналіста Романа Протасевича та про його подругу, що летіли з Афін до Вільнюса.

О’Лірі також натякнув, що, коли після кількагодинної затримки літак зміг продовжити рейс до Литви, в Мінську також залишилися пасажири, яких він назвав ймовірним агентами білоруських спецслужб.

«Це було страшно для екіпажу, для пасажирів, яких тримали під озброєною вартою, а їхній сумки обшукували, коли стало зрозуміло, що наміром білоруської влади було схопити журналіста і людину, що подорожувала з ним. Ми також вважаємо, що з літака зійшли агенти КДБ», - сказав він.

Про причетність білоруських спецслужб до інциденту заявив також державний секретар США Ентоні Блінкен.

Білорусь у неділю підняла у повітря бойовий винищувач для супроводу авіалайнера через твердження білоруської авіадиспетчерської служби про можливу присутність вибухового пристрою в літаку, що летів з Афін до Вільнюса.

Державні ЗМІ у Білорусі повідомили, що білоруський керівник Олександр Лукашенко особисто наказав посадити авіалайнер компанії Ryanair у Мінську.

США та ЄС виступили з вимогою міжнародного розслідування і заявили, що журналіст Роман Протасевич має бути випущений на свободу.

26-річний журналіст - один з провідних активістів руху проти влади Олександра Лукашенка, який жив у вигнанні.

Він - колишній редактор новинного каналу Nexta, що поширював через інтернет відеорепортажі масових протестів у Білорусі.

Білоруська влада висунула Протасевичу звинувачення в організації масових заворушень.

66-річний Олександр Лукашенко, який керує Білоруссю з 1994 року, веде жорстоку кампанію переслідувань опонентів, які звинувачують його у фальсифікації президентських виборів.

Дивіться також: Друзі України у Конгресі США звернулися у Білий дім із заявою щодо Північного Потоку-2. Відео