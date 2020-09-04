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Рівень безробіття у США впав до 8,4%. Трамп заявив про перевищення очікувань

Відвідувач проходить повз знак про найм на роботу у місті Річардсон, штат Техас. Вересень 2020-го року

Рівень безробіття в США зменшився до 8,4% у серпні, порівняно з 10,2%, зареєстрованими у липні, повідомило Міністерство праці США. Така ситуація є обнадійшливою у порівнянні із попередніми даними, але історично такий рівень безробіття для США є надзвичайно високим.

Роботодавці створили 1,4 мільйона нових робочих місць в серпні, повідомило у п'ятницю американське Міністерство праці, порівняно з 1,7 мільйонами в липні. Економіка США відновила близько половини з 22 мільйонів втрачених робочих місць під час пандемії.

Урядова доповідь вкзаує на відновлення економіки у певних галузях. При цьому широкий спектр компаній, малий бізнес, готелі, ресторани, авіакомпанії та розважальні заклади перебувають у надзвичайно складних обставинах через втрату клієнтів на тлі пандемії.

Президент США Дональд Трамп назвав нові оприлюднені дані "чудовими".

"Чудові дані щодо ринку праці! У серпні додано 1.37 мільйонів робочих місць. Рівень безробіття впав до 8.4% (Ого, значно краще, ніж очікувалось!) Рівень 10% подолано швидше та значніше, ніж вважалсь можливим", - твітує президент США.

Дані щодо ринку праці вже використовуються командою президента як позитивний знак для підтримки кандидатури Трампа на виборах.

"Сьогоднішня доповідь про ринок праці вказує, що американська економіка відновлюється і нам потрібно ще 4 роки заходів президента Трампа, які заклали основу для різкого відновлення!", - твітує сьогодні віце-президент США Майк Пенс.

При цьому син Трампа, Дональд Трамп-молодший вже заявив, що конкурент його батька на виборах президента Джо Байден "хоче спрямувати цей тренд у зворотньому напрямку".

Раніше Джо Байден заявляв, що саме за президентства Дональда Трампа США зіткнулись "із найгіршою економічною кризою з часу Великої депресії".

Оглядачі відзначають, що ринок праці все ще перебуває у поганому становищі.

"Офіційний рівень безробіття = 8.4%. Це найнижчий рівень безробіття з березня, але один із найгірших в історії", - твітує Гезер Лонг з видання The Washington Post. Журналістка також відзначила, що згідно з доповіддю, на 3.4% зросла кількість людей, які втратили роботу на постійній основі.

"Президент Трамп підходить до виборів з найгіршими показниками щодо безробіття з усіх президентів з часу Другої світової війни", - відзначив канал CNN у Twitter. Дональд Трамп неодноразово критикував CNN, заявлючи, що канал є упередженим щодо нього.

Канал FoxNews привернув увагу до того, що кращі за очікувані показники не мають відволікати увагу Конгресу від прийняття нового пакету стимулювання економіки.

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Як американки торували собі нелегкий шлях до виборчих дільниць. Відео
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Як американки торували собі нелегкий шлях до виборчих дільниць. Відео

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