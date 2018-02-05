Саакашвілі жартома порадили перебиратись до Білорусі - на Заході коментують рішення суду

Західні оглядачі вважають, що депортація до Грузії екс-президента цієї країни та опозиційного українського політика Міхеїла Саакашвілі завдала би шкоди іміджу України і є малоймовірною. При цьому майбутнє Саакашвілі за межами України стало об'єктом іронії.

На даному етапі, я б не відкидав можливості того, що Саакашвілі спробує за допомогою Twitter вибитись у перші лави опозиції до президента США, а потім провалить спробу перевороту проти Трампа

Як відомо, у понеділок Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив, що Державна міграційна служба законно відмовила Міхеїлу Саакашвілі у наданні статусу біженця або особи, що потребує додаткового захисту. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі. Адвокати пана Саакашвілі вже пообіцяли оскаржити це рішення у касаційній інстанції. Як відомо, у Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Минулого місяця у Головній прокуратурі Грузії заявили, повідомляє Expres.ua, що відправили до України необхідні для екстрадиції Саакашвілі матеріали і чекають на відповідь .

Деякі огладчі називають екстрадицію Саакашвілі до Грузії малоймовірною.

"Будьмо відверті, ані Грузія, ані Україна не хочуть головного болю, який принесла б екстрадиція Саакашвілі, хоча в обох країнах і втомились від головного болю, який Саакашвілі викликає зараз", - твітує Максиміліан Гесс, аналітик політичних ризиків у компанії AKE International.

"Президентська адміністрація в Україні дуже хоче позбутись Саакашвілі. Бажаним для них було би реалізувати угоду з Голландією, аніж виглядати так, ніби вони кидають Саакашвілі в руки його політичних ворогів у Грузії", - твітує Владислав Давідзон, головний редактор англомовного видання Odessa Review.

Як повідомляли раніше ЗМІ, Голландія буцімто готова надати Саакашвілі паспорт цієї країни, якщо він ухвалить рішення покинути Україну.

Може він міг би у Мінську потусуватись із колишнім президентом Киргизстану Курманбеком Бакієвим. Саакашвілі та Лукашенко завжди знаходили спільну мову

Наступною зупинкою Саакашвілі могла би стати Білорусь. Таку думку висловив Метью Фрієер, лектор Університету Лейдена у Голландії, експерт з питань Росії та авторитарних режимів.

"Може він міг би у Мінську потусуватись із колишнім президентом Киргизстану Курманбеком Бакієвим. Саакашвілі та Лукашенко завжди знаходили спільну мову", - твітує Фрієр.

Як відомом, Бакієв очолював Киргизстан з 2005-го по 2010-й роки після "тюльпанової революції", втім сам вимушений був залишити країну після другої революції в країні. Бакієв емігрував до Білорусі, у Киргизстані він був заочно засуджений до 24 років колонії суворого режиму.

Сам екс-президент Грузії у понеділок заявив, що не буде брати участь у засіданнях суду з розгляду апеляції і дав зрозуміти, що бачить своє політичне майбутнє в Україні.

"Потреби подальшої присутності я на цьому засіданні не бачу. Вони хочуть імітувати юридичну процедуру, тому залишаться мої юристи. Я також продовжую ходити в суди заради людей, які приходять підтримати мене. Але і вони радять мені не ходити на ці керовані згори засідання", - написав Саакашвілі у Facebook.

"Таким чином я втрачаю статус находження в Україні. Це чергове рішення Порошенка, а не суду", - також заявив Саакашвілі у соцмережі.

У понеділок у Києві пройшла акція прихильників Саакашвілі, яка зібрала тисячі людей. На віче на Європейській площі Саакашвілі заявив про намір добиватись відставки Порошенка. Як відзначає "Українська правда", лідер "Руху Нових сил" Міхеїл Саакашвілі обіцяє до наступного мітингу 18 лютого представити альтернативний уряд і десяток кандидатів у президенти.

Революційний запал українського опозиціонера також не лишився без уваги коментаторів.

Майкл Брендан Догерті, журналіст американського видання National Review, поіронізував, що Саакашвілі по силах зробити кар'єру у США, де його навички революціонера можуть бути затребувані у таборі противників чинного президента Трампа.

"На даному етапі, як б не відкидав можливість того, що Саакашвілі спробує за допомогою Twitter вибитись у перші лави опозиції до президента США, а потім провалить спробу перевороту проти Трампа...", - твітує журналіст.

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