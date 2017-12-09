Затриманий Саакашвілі оголосив про початок безстрокового голодування - ЗМІ

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі оголосив в ізоляторі тимчасового утримання про початок безстрокового голодування.

Він також назвав звинувачення проти себе брехливими і закликав прихильників виходити у неділю 10 грудня на акцію «За імпічмент».

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького.

«Він заявляє про початок безстрокового голодування. Він також сказав, що відмовляється від будь-якого примусового харчування. У разі якщо до нього буде застосовано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб, він ще більш жорстко буде продовжувати голодування», – сказав Чорнолуцький після виходу з ізолятора, де перебуває Саакашвілі.

За повідомленням речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, сторона обвинувачення клопотатиме про домашній арешт лідера «Руху нових сил» із носінням електронного браслета.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли згідно з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Окрім того, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко закликала президента Порошенка негайно звільнити Саакашвілі.

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Нагадаємо - Міхеїл Саакашвілі був застриманий у Києві ввечері 8 грудня. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання. Того дня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. Співробітники СБУ спільно з працівниками Генпрокуратури затримали екс-президента Грузії, проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері автомобіля, звільнили його.

Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. У наступні дні Саакашвілі «отаборився» у наметовому містечку біля Верховної Ради і виступав перед прихильниками.

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні.

Міхеїл Саакашвілі називає неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

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