"Кремль регоче" - драму навколо Саакашвілі прокоментував канадський оглядач

На думку журналіста канадського видання Globe and Mail Марка Маккіннона ситуація довкола спроби повернення до України екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі має викликати посмішку у Кремлі. Про це журналіст заявив у Twitter.

"Революціонери 2004-го року (Саакашвілі та Тимошенко) кидають виклик революціонерам року 2014-го (Порошенку та компанії), а Кремль у цей час регоче", - твітує Маккіннон.

На момент написання статті Міхеїл Саакашвілі прибув у ПП "Шегині".

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