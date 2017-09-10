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"Кремль регоче" - драму навколо Саакашвілі прокоментував канадський оглядач

На думку журналіста канадського видання Globe and Mail Марка Маккіннона ситуація довкола спроби повернення до України екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі має викликати посмішку у Кремлі. Про це журналіст заявив у Twitter.

"Революціонери 2004-го року (Саакашвілі та Тимошенко) кидають виклик революціонерам року 2014-го (Порошенку та компанії), а Кремль у цей час регоче", - твітує Маккіннон.

На момент написання статті Міхеїл Саакашвілі прибув у ПП "Шегині".

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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