Олег має отримати нагороду особисто - заява Посольства США про присудження премії Сахарова Сенцову

"У Олега має бути можливість особисто отримати цю заслужену нагороду: Росія повинна негайно звільнити його та всіх інших політв'язнів", - йдеться в заяві Посольства США в Україні, з нагоди присудження українському режисеру Олегу Сенцову, ув’язненому російськими судами з політичних мотивів.

Сенцов є в'язнем сумління, заявляють в Посольстві.

Європейський парламент назвав українського в’язня в Росії Олега Сенцова лауреатом премії імені Сахарова за його намагання привернути увагу світу до десятків українців ув’язнених російськими судами з політичних мотивів.

“Премія імені Сахарова за свободу думки”, яка названа на честь радянського фізика й політичного дисидента Андрія Сахарова, присуджується щорічно з 1988 року особам та організаціям, які захищають права й основні свободи людини.

Ми почули тебе, Олег Сенцов Лауреата визначали лідери політичних груп Європейського парламенту та його голова Антоніо Таяні.

Церемонія вручення премії, яка становить 50 тисяч євро, має відбутися у будівлі Європарламенту в Страсбурзі 12 грудня.

Кінорежисер Олег Сенцов, який народився у Сімферополі, виступив проти російської окупації Криму та намагався організовувати політичні акції й постачання допомоги заблокованим на півострові українським військовим.

Російський суд звинуватив його у тероризмі й у 2015 році покарав ув’язненням на 20 років.

Державний департамент США назвав той процес несправедливим, а Європейський Союз назвав вирок порушенням міжнародних законів.

Депутати Європарламенту, які агітували за відзнаку Сенцова, вказували, що багатомісячним голодуванням він нагадував, що у в’язницях в Росії незаконно утримують близько 70 українців.

Олега Сенцова назвали борцем за свободу, який готовий пожертвувати життям.

Він голодував з 14 травня до 6 жовтня, коли оголосив, що припиняє акцію, щоб уникнути насильного годування у в’язниці.

Родичі Сенцова повідомляли, що наприкінці голодування його життя підтримували введенням в тіло поживних речовин крапельницями.

Іншими фінальними кандидатами на премію цього року були 11 неурядових організацій, які рятували мігрантів у Середземному морі, та активіст Нассер Зефзафі - лідер руху проти корупції та зловживань влади в Марокко.

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