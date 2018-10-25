Олег має отримати нагороду особисто - заява Посольства США про присудження премії Сахарова Сенцову

"У Олега має бути можливість особисто отримати цю заслужену нагороду: Росія повинна негайно звільнити його та всіх інших політв'язнів", - йдеться в заяві Посольства США в Україні, з нагоди присудження українському режисеру Олегу Сенцову, ув’язненому російськими судами з політичних мотивів.
Сенцов є в'язнем сумління, заявляють в Посольстві.
Європейський парламент назвав українського в’язня в Росії Олега Сенцова лауреатом премії імені Сахарова за його намагання привернути увагу світу до десятків українців ув’язнених російськими судами з політичних мотивів.
“Премія імені Сахарова за свободу думки”, яка названа на честь радянського фізика й політичного дисидента Андрія Сахарова, присуджується щорічно з 1988 року особам та організаціям, які захищають права й основні свободи людини.
Ми почули тебе, Олег СенцовЗвернення депутатів ЄС
Лауреата визначали лідери політичних груп Європейського парламенту та його голова Антоніо Таяні.
Церемонія вручення премії, яка становить 50 тисяч євро, має відбутися у будівлі Європарламенту в Страсбурзі 12 грудня.
Кінорежисер Олег Сенцов, який народився у Сімферополі, виступив проти російської окупації Криму та намагався організовувати політичні акції й постачання допомоги заблокованим на півострові українським військовим.
Російський суд звинуватив його у тероризмі й у 2015 році покарав ув’язненням на 20 років.
Державний департамент США назвав той процес несправедливим, а Європейський Союз назвав вирок порушенням міжнародних законів.
Депутати Європарламенту, які агітували за відзнаку Сенцова, вказували, що багатомісячним голодуванням він нагадував, що у в’язницях в Росії незаконно утримують близько 70 українців.
Олега Сенцова назвали борцем за свободу, який готовий пожертвувати життям.
Він голодував з 14 травня до 6 жовтня, коли оголосив, що припиняє акцію, щоб уникнути насильного годування у в’язниці.
Родичі Сенцова повідомляли, що наприкінці голодування його життя підтримували введенням в тіло поживних речовин крапельницями.
Іншими фінальними кандидатами на премію цього року були 11 неурядових організацій, які рятували мігрантів у Середземному морі, та активіст Нассер Зефзафі - лідер руху проти корупції та зловживань влади в Марокко.
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