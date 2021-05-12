Потерпілий від отруєння в Солсбері службовець британської поліції домагається відшкодування

Службовець британської поліції, який три роки тому зазнав отруєння нервово-паралітичною речовиною в Солсбері, подав у суд на свій підрозділ, домагаючись відшкодування.

Сержант Нік Бейлі першим увійшов до будинку Сергія Скрипаля після того, як колишній російський розвідник та його донька стали жертвами замаху в березні 2018 року.

Нік Бейлі внаслідок інциденту тиждень провів у лікарні, а потім кілька місяців не працював.

Британські ЗМІ повідомляють, що Бейлі, який полишив службу у жовтні минулого року, прагне відшкодування за шкоду для здоров’я та за фінансові втрати.

Його дружина, Сара Бейлі, тоді скаржилася, що він втратив роботу через медичні проблеми.

Сергія Скрипаля і його доньку Юлію знайшли на лавці посеред міста непритомними, але лікарі змогли врятувати їх життя.

Згодом біля Солсбері померла місцева 44-річна жінка Дон Стурджесс, у якої виявили пляшечку від парфумів, в якій, як припускають, була отрута.

Пляшечку випадково знайшов її знайомий. Після цього йому також була потрібна медична допомога, але він вижив.

Британський уряд звинуватив Росію в тому, що її агенти намагалися вбити Сергія Скрипаля і застосували для цього нервово-паралітичні отруту «Новічок», яку відносять до категорії хімічної зброї.

Британське слідство висунуло обвинувачення двом російським громадянам, заявивши, що вони наклали отруту на дверну ручку помешкання Скрипалів у Солсбері.

Москва відмовилася співпрацювати у притягнені до відповідальності підозрюваних і російські посадовці включно з президентом Путіним відкинули звинувачення.

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