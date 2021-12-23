Радник США з нацбезпеки поговорив з Єрмаком

Радник США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком спільні занепокоєння та підхід щодо накопичення військових сил Росією поблизу кордону України. Текст відповідної заяви речниці Ради національної безпеки США роміщено на сайті Білого дому.

"Пан Салліван привітав вчорашню заяву ОБСЄ щодо "сильної рішучості" українських урядових сил та очолюваних Росією сил у східній Україні повністю дотримуватись режиму припинення вогню від липня 2020. Він підкреслив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у заяві.

Раніше ЗМІ в Україні повідомили, що Андрій Єрмак заявив про розмову із Салліваном на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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