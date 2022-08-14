"Шлях до одужання почався" - письменника Салмана Рушді відключили від  апарату штучного дихання

Письменника Салмана Рушді, якого 12 серпня шпиталізували з серйозними травмами після нападу, відключили від апарату штучної вентиляції легенів, його стан покращується, повідомив 14 серпня агент письменника Ендрю Вайлі.

«Він відключений від апарата штучної вентиляції легень, тому шлях до одужання почався, – цитує слова агента агентство Reuters. – Він буде тривалим; травми серйозні, але його стан рухається в правильному напрямку».

Як повідомляв Голос Америки, на Рушді напали 12 серпня в штаті Нью-Йорк у США перед тим, як письменник мав виступити з лекцією в Інституті Шатокуа – духовному центрі відпочинку в сільській місцевості на південному заході штату. У письменника, за словами його агента, пошкоджені печінка та нерви і він, швидше за все, втратить одне око.

Поліція затримала підозрюваного в нападі – 24-річного Гаді Матара із Нью-Джерсі. Йому висунули звинувачення в замаху на вбивство і нападі, й помістили під варту. Матар провину не визнав.

Відомий американсько-британський письменник індійського походження, борець за права людини, потерпає через переслідування з боку Ірану з 1980-х років. Через погрози, Рушді перебував під захистом Великої Британії і лише нещодавно поновив публічні виступи.

В Ірані він вважається святотатцем, його роман «Сатанинські вірші» заборонено до друку. У 1989 році тодішній духовний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка закликає покарати письменника смертю. За вбивство Рушді було призначено нагороду в три мільйони доларів.

Уряд Ірану дистанціювався від указу Хомейні, але настрої проти Рушді збереглися. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд підвищив винагороду за Рушді з 2,8 мільйона доларів до 3,3 мільйона доларів.

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