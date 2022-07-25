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Саманта Пауер: Путін байдужий до ціни війни в Україні і наслідків в усьому світі. Відео

  • Голос Америки
Саманта Пауер: Путін байдужий до ціни війни в Україні і наслідків в усьому світі. Відео
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Саманта Пауер: Путін байдужий до ціни війни в Україні і наслідків в усьому світі. Відео

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«Російські війська розбомбили портову інфраструктуру в Одесі - ту саму портову інфраструктуру, яка необхідна для транспортування зерна Чорним морем. Це абсурд, і це лише останній прояв холодної байдужості Володимира Путіна до ціни війни в Україні - рукотворної війни, яку він створив безпричинно. А також до людських життів і ланцюгової реакції в усьому світі», - адміністраторка Агентства з міжнародної допомоги США (USAID) Саманта Пауер.

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