Керівниця USAID Саманта Пауер у Києві зустрічається із посадовцями, рятувальниками й волонтерами

До Києва прибула адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер.

Вона повернулась до України, "де проведе зустрічі з урядовцями, енергетиками, рятівниками, волонтерами, активістами, представниками бізнесу - тими, хто далі чинить опір агресії з боку Росії", - йдеться у твіті USAID Ukraine.

Там додано, що ця американська агенція з розбудови "стоїть пліч-о-пліч з владою і народом, які готуються до відбудови своєї країни".

"Добре повернутися в Україну. Попри те, що український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними днями, щоб побачити, як США співпрацюють з ними, щоб будувати майбутнє", - пише Пауер у Twitter.

Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала Київ у жовтні минулого року, а від початку повномасштабної російської війни USAID надало Україні майже 10 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу, нагадує Радіо Свобода.

Стратегія агенції щодо України "передбачає особливу увагу до боротьби з корупцією, протидії наслідкам російської агресії та сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці в Україні". На сайті урядової структури додається, що USAID також "продовжить підтримувати зусилля, спрямовані на зміцнення демократії та ефективного врядування, покращення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту на сході".

USAID "пропагує і демонструє демократичні цінності за кордоном і просуває вільний, мирний і процвітаючий світ", а програми надають різноманітну допомогу країнам світу "через партнерства та інвестиції, які рятують життя, зменшують бідність, зміцнюють демократичне врядування та допомагають людям вийти з гуманітарних криз і прогресувати".