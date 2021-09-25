У Білому домі пройшов саміт лідерів США, Індії, Австралії та Японії

У п'ятницю у Білому домі відбувся саміт учасників Чотирьохсторонього діалогу з безпеки - так званої «Четвірки» (Quad). До цієї регіональної індо-тихоокеанської групи входять США, Індія, Японія і Австралія. Спостерігачі очікують, що в ході саміту її лідерам вдасться домогтися прогресу в кампанії вакцинації проти COVID-19, а також у співпраці у царині інфраструктури та нових технологій.

У Пекіні уважно стежать за першим самітом «Четвірки» в очному форматі. Китайська влада раніше заявила, що плани «Четвірки» «приречені на провал».

«Ми всі живемо тут разом, в Індо-Тихоокеанському регіоні - регіоні, який ми хочемо бачити вільним від примусу, в якому поважаються суверенні права всіх націй і де суперечки вирішуються мирним шляхом і відповідно до міжнародного права», - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, виступаючи перед початком зустрічі.

Президент Джо Байден, напередодні саміту, зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Перед початком нарад Байден повідомив своїм партнерам з трьох держав про прогрес ініціативи щодо збільшення виробництва вакцин, яка була узгоджена під час віртуального саміту «Четвірки» в березні. За словами Байдена, «все йде за планом», і додатковий мільярд доз вакцин буде вироблений в Індії.

Звертаючись до своїх колег, Нарендра Моді заявив, що ця ініціатива стане великою підмогою для країн Індо-Тихоокеанського регіону в боротьбі з пандемією.

Джо Байден підкреслив, що учасники Чотирьохсторонього діалогу з безпеки - це чотири демократії, які «знають, як домогтися успіху», і «готові прийняти виклик». Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга, в свою чергу, заявив, що зустріч демонструє повну солідарність між країнами, і підтверджує їх прихильність підтримці «свободи та відкритості в Індо-Тихоокеанському регіоні».

Президент США також відзначив у соціальній мережі Twitter, що країни четвірки "мають спільне бачення майбутнього та об'єднуються, щоб дати відповідь на ключові виклики 21-го сторіччя".

Країни «Четвірки» раніше планували, що до кінця 2022 року ним вдасться поставити в країни Азії мільярд доз вакцин проти COVID-19. Однак план забарився після того як Індія, найбільший в світі фармвиробник, заборонила експорт вакцин у квітні цього року на тлі масового спалаху коронавірусу всередині самої країни.

Індія готова відновити експорт вакцин у жовтні, надаючи пріоритет міжнародній ініціативі по забезпеченню вакцинами небагатих держав (COVAX), а також сусіднім країнам.

Очікується, що лідери «Четвірки» оголосять про декілька нових угод, в тому числі щодо посилення ланцюжків поставок напівпровідників та боротьби з браконьєрством. За словами джерела в адміністрації США, сторони оголосять про партнерство в сфері технологій 5G і про плани щодо спільного моніторингу змін клімату.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні в п'ятницю розкритикував саміт лідерів Quad, назвавши групу «закритою клікою», націленої на боротьбу з іншими країнами. За словами представника МЗС КНР, сьогоднішня зустріч «суперечить віянням часу і сподіванням країн регіону. Вона не знайде підтримки і приречена на невдачу».

Есіхіде Суга, який незабаром залишає посаду лідера Японії, проведе окрему зустріч з Байденом після сесії «Четвірки».

Суга хоче обговорити з Байденом «нещодавні спроби інших країн потенційно приєднатися до всеосяжної і прогресивної угоди про транстихоокеанське партнерство», - сказав представник Білого дому, маючи на увазі Китай, влада якого нещодавно виявили бажання приєднатися до регіонального торгового пакту.

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