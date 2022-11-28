Американські санкції проти Росії мали "суттєвий вплив" у її війні в Україні – про це в інтерв'ю каналу CNN заявив координатор Державного департаменту з питань санкцій Джим О'Браєн, який наразі перебуває з візитом в Україні. Детально про це та інші теми – подробиці з Білого Дому від Юлії Ярмоленко.
Чого очікувати від саміту НАТО в Бухаресті. Відео
Треба готуватись до нових атак Росії по українській енергетиці, президент Путін намагається використати зиму як зброю у війні проти України. Про це заявив Єнс Столтенберг, перебуваючи в Бухаресті, де у вівторок почнеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
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