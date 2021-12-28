У США рекомендують скоротити самоізоляцію через COVID-19 з 10 до 5 днів

Людям, що захворіли на коронавірус й отримали позитивний тест на COVID-19, тепер варто самоізолюватись не на 10, а на 5 днів, якщо вони не мають симптомів хвороби й носитимуть маску принаймні іще 5 днів. Про це повідомляється на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

Вакцинованим людям, які мали контакт із хворими на вірус, також скоротили рекомендований час перебування на карантині до 5 днів. Для тих, хто вважається повністю вакцинованим, і отримав третю дозу-посилювач, відтепер можна взагалі не йти на карантин. Під карантином розуміють дистанціювання для тих людей, які мали контакт із хворим, але не мають симптомів чи позитивного тесту на коронавірус, повідомляє CNN.

Таку зміну у CDC пояснюють тим, що, за даними досліджень, найчастіше передача вірусу відбувається у перший-другий дні з часу появи симптомів, і на 2-3 день після того, тому обмеження соціальних контактів найважливіше саме у перші 5 днів.

Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "омікрон" у США скасовані тисячі авіарейсів. Причиною став спалах хвороби серед працівників авіаліній, які через зараження не змогли вийти на роботу. Тому авіакомпанії звернулись до CDC із проханням зменшити строк обов'язкової самоізоляції.

Раніше CDC вже скоротили із 10 до 7 днів термін обов'язкової самоізоляції для медпрацівників, які заразились на COVID-19, але не мають симптомів, а влада штату Нью-Йорк оголосила про схожий крок для працівників життєво важливих професій.

Як повідомляв "Голос Америки", у Сполучених Штатах зростає кількість випадків коронавірусу. Зокрема, у Нью-Йорку у чотири рази збільшилась кількість шпиталізацій з COVID-19 серед дітей віком до 18 років.

Причина - у надзвичайній заразності "омікрону", що може призвести до значного збільшення кількості випадків хвороби, - таке попередження днями озвучив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі.

У матеріалі використано джерела: CDC, CNN

Дивіться також: Охорона здоров’я зробила величезний крок уперед: підсумки року вакцин - у США і Україні. Відео