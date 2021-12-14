США вітають санкції ЄС щодо групи "Вагнер"

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав рішення Європейського Союзу запровадити санкції проти російської групи "Вагнер" та пов'язаних з нею осіб. Від підкреслив, що ці санкції просувають права людини в світі і підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, де зафіксовано діяльність "Вагнер".

"Ці дії підкреслюють нашу спільну готовність відповідати на дестабілізаційні дії цієї організації в декількох регіональних конфліктах, включаючи в Україні, Сирії, Лівії, ЦАР та регіон Сахель

Ми вітаємо ЄС за відданість просуванню поваги до прав людини в світі а також за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - заявив американський дипломат про санкції ЄС.

В російському МЗС назвали санкції "істерією" і заявили про нелегітимність односторонніх обмежень з боку ЄС.

В понеділок ЄС оприлюднив рішення про санкції - заборони на подорожування та замороження активів - проти групи "Вагнер", а також вісьмох фізичних осіб та трьох російських компаній.

"Діяльність цієї групи є відображенням російської гібридної війни. Вони становлять загрозу і спричиняють нестабільність у низці країн світу", - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

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