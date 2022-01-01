Від допомоги ЗСУ та теробороні до дипломатії. 24 експерти та екс-посадовці США видали спільну заяву щодо протидії Кремлю

24 американські експерти та колишні посадовці США виступили із спільною заявою щодо того, яких дій уряд США має вжити щодо "створеної Кремлем кризи в Європі".

Серед авторів заяви колишні високопосадовці Держдепу Строуб Телботт, Пола Добрянські, Курт Волкер, Деніел Фрід; екс-посли США в Україні Джон Гербст, Вільям Тейлор та Стівен Пайфер; екс-посли США в Росії Майкл Макфол та Александр Вершбоу; екс-посол США в Німеччині Джон Корнблюм; колишні посадовці Пентагону генерал (у відст.) Філіп Брідлав, генерал (у відст.) Уеслі Кларк, ген-лейт (у відст.) Бен Годжес, Іан Бжезинські, Дебра Кейган, Евелін Фаркас.

Експерти високо оцінили озвучені адміністріцією Байдена наслідки для Росії подальшого вторгнення до України: введення потужний санкцій, надання військової допомоги Україні, зміцнення сил НАТО на сході Альянсу і дали поради, як потрібно розвинути ці заходи.

Можливість запровадити санкції має бути негайною і не залежати від обсягу або форми подальшого вторгнення, йдеться в заяві. Санкції мають координуватись із союзниками і включати, серед іншого, блокування газпромівського проекту "Північний потік-2". Також, радять аналітики, про санкції варто повідомити Кремлю.

США мають посилити безпекову допомогу Збройним силам України та теробороні, включно з можливістю поставок протитанкових "Джавелінів", контрбатрейних систем Q36 та "Стінгерів" і інших протиповітряних ракет, вважають підписанти.

Вони також закликали Байден більше залучати міжнародну спільноту, зокрема G7, НАТО, ОБСЄ та інших до врегулювння кризи.

Як повідомляв "Голос Америки", 9-10 січня США планують провести з Росією Діалог стратегічної стабільності, 12 січня відбудуться переговори між Росією та НАТО, а 13-го - засідання ОБСЄ.

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