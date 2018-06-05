Пом’якшення санкцій щодо КНДР вимагатиме незворотніх кроків у напрямку денуклеаризації Корейського півострова

Північна Корея може розраховувати на пом’якшення санкцій, якщо її уряд вдасться до «можливих для перевірки незворотніх кроків у напрямку денуклеаризації», заявив у неділю міністр оборони Джим Маттіс.

Представник адміністрації президента Трампа предствив не дуже оптимістичну картину переговорів з Пхеньяном під час запланованого на неділю саміту в Сінгапурі, підкреслюючи, що США не поступляться у своїх жорстких економічних заходах доти, доки країна не продемонструє відданість справі денуклеаризації Корейського півострова, пише видання Politico.

«Ми мусимо залишатися пильними і продовжувати запровадження всіх резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї», заявив міністр Маттіс, який виступав разом з південнокорейськими і японськими представниками оборонного сектора на щорічному міжнародному форумі з безпеки Shangri-La, в якому беруть участь високопоставлені урядові службовці й науковці. «Північна Корея може отримати пом’якшення санкцій, якщо продемонструє можливі до перевірки і незворотні кроки у напрямку денуклеаризації».

Він також додав, що «в накращому разі ми можемо розраховувати на непросту дорогу до переговорів» з Пхеньяном і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, якого останніми місяцями президент прилюдно то вихваляв, то висміював.

Ці заяви були зроблені через два дні після того, як Трамп повідомив, що його історичного значення саміт з Кім Чен Ином таки відбудеться 12 червня в Сінгапурі після ряду зустрічей з північнокорейськими офіційними особами у США. В п’ятницю президент Трамп мав зустріч з другим за значенням посадовцем КНДР в Овальному офісі, після чого він заявив: «Ми зустрінемося в Сінгапурі 12 червня».

Тиждень раніше президент скасував плани про зустріч. Це сталося після кількамісячних дипломатичних заходів міністра Маттіса, держсекретаря Майка Помпео та інших службовців адмінінстрації Трампа, посилаючись на деделі ворожу риторику Кім Чен Ина.

Хоча відновлено плани саміту, президент Трамп тепер стриманіше говорить про перспективи зустрічі:

«Це процес… Ми не поїдемо туди, щоб підписати щось 12 червня, ми цього ніколи не зробимо, сказав президент. – Ми поїдемо туди, щоб розпочати процес».

Трамп сказав репортерам, що він обговорював санкції з посланником Кім Чен Ина і підкреслив, що відношення до КНДР не зміниться, але змінив дещо риторику своєї адміністрації, яку вживано останніми місяцями.

Натякаючи на можливість пом’якшення санкцій у майбутньому, Маттіс відкинув можливість, що Сполучені Штати зменшать свою військову присутність у регіоні, на що раніше натякав Пхеньян.

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