Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Санції проти Північного потоку-2: Про що свідчить рішення США і чи може воно допомогти зупинити будівництво. Відео

Санції проти Північного потоку-2: Про що свідчить рішення США і чи може воно допомогти зупинити будівництво. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:04:21 0:00
Direct link

Комітети зі збройних сил американського Конгресу узгодили проект закону про державний оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачається обовязкове запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2", а також у проекті "Турецький потік". Про це ми маємо нагоду поговорити із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком, який просто зараз займається просування енергетичних інтересів України на Капітолійському пагорбі.

Показати коментарі

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG