Санції проти Північного потоку-2: Про що свідчить рішення США і чи може воно допомогти зупинити будівництво. Відео

Комітети зі збройних сил американського Конгресу узгодили проект закону про державний оборонний бюджет на 2020 рік, в якому передбачається обовязкове запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2", а також у проекті "Турецький потік". Про це ми маємо нагоду поговорити із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком, який просто зараз займається просування енергетичних інтересів України на Капітолійському пагорбі.