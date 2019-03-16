Діаспора в Канаді вітає введення санкцій проти двох осіб з найближчого оточення Путіна

Канада приєдналась до міжнародного рішення стосовно запровадження скоординованих санкцій проти осіб, залучених до нападу на три українські судна поруч із Керченською протокою 25-го листопада минулого року і долучила десятки осіб до санкційного переліку, включно з двома представниками найближчого оточення Путіна – Ігоря Сєчіна та Володимира Якуніна.

Якунін очолював Російську залізницю, а Сєчін є головою російської нафтової компанії «Роснєфть».

США запровадили санкції проти Якуніна у березні 2014 року, а через місяць – проти Сєчіна. Однак, Канада та ЄС утримались від санкцій на той час.

Українська діаспора Канади привітала рішення уряду запровадити ці санкції. «Хочемо особливо привернути увагу до того факту, що санкційний перелік Канади тепер містить імена Володимира Якуніна та Ігоря Сєчіна – близьких союзників Володимира Путіна. Вони обидва служили в КДБ за радянських часів і є багато інформації про їх роль в російському режимі». З такою заявою виступив Ігор Михальчишин, голова неурядової організації Канадського конгресу українців (UCC) з нагоди запровадження санкцій.

Рішення Канади утриматись від запровадження санкцій в 2014 році проти Якуніна було продиктоване позицією канадського виробника літаків та потягів компанії Bombardier, повідомляє видання The Globe and Mail. Компанія побоювалась, що запровадження санкцій проти російського посадовця зашкодить її бізнес інтересам.

На запит неурядової організації Канадського конгресу українців (UCC) в 2015 році Ліберальна партія Канади пообіцяла включити Якуніна та Сєчіна до санкційного переліку, але цю обіцянку було втілено лише тепер, наголошує видання.

«Запровадження санкцій проти Якуніна – потужний сигнал найближчому оточенню Путіна, що його ганебні дії проти миру є неприйнятними для міжнародної спільноти і вони тягнують за собою наслідки», - заявив Ігор Михальчишин, виконавчий директор UCC.

«Ми закликаємо Bombardier продемонструвати відданість цінностям демократії, миру та прав людни, які визначають нас, як анадців і припинити комерційні угоди з союзниками путінського режиму», - наголошує Михайлишин.

В службі Якуніна були здвиовані рішенням Канади, повідоляє видання. «Навіть після того, як я полишив службу майже чотири роки тому, я ніколи не зраджував довірі, яку вони мені виказали на той час. Це робить офіційні аргументи на користь санкцій проти мене навіть більш дивними», - заявили в службі Якуніна на запит The Globe and Mail.

«Канада та її союзники непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Провокації Росії в Керченській протоці і незаконне вторгнення та продовження окупації Криму не залишаться без наслідків», - наголосила у своїй заяві міністр закордонних справ Канади Христя Фрілянд.

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