NYT: Дві столиці – один російський олігарх: як Дерипаска намагається уникнути санкцій США

Цієї весни, британський лорд, який має потужні зв'язки в керівній британській партії консерваторів, прибув до Вашингтона з нестандартним завданням: врятувати бізнес-імперію Олега Дерипаски, найбільш скандально відомого російського олігарха, пише The New York Times.

В квітні адміністрація Трампа запровадила санкції проти Дерипаски у відповідь на спроби втручання до виборів в США 2016 року та інші зловмисні дії.

Перед мільярдером, який контролює другого в світі за величиною виробника алюмінію, постала загроза руйнації.

Дерипаска десятиліттями намагався купити повагу Заходу. Його вітали в Лондоні, а от можливість подорожувати до США йому обмежували різні адміністрації. Навіть Путін не зміг змінити цю ситуацію попри те, що він піднімав питання Дерипаски особисто з Джорджем Бушем і з Бараком Обамою, пише видання.

Цього разу Дерипаска намагався мобілізувати підтримку по обидва боки Атлантики. Компанії Дерипаски, отримали суттєву перемогу, коли Міністерство фінансів США декілька разів відкладало запровадження санкцій проти холдингової компанії олігарха EN+ та алюмінієвого гіганта Rusal. Міністр фінансів США Стівен Мнучин наголошував, що він відкритий до розгляду плану, за яким пан Дерипаска зменшить свою долю в компаніях, а натомість буде знято санкції.

Однак, усунення санкцій проти бізнесу є не єдиною метою Дерипаски. Його команда готує кампанію з усунення персональних санкцій проти нього.

"Олег Дерипаска краще за більшість російських олігархів розуміє як за гроші купується вплив у Вашингтоні, - говорить Майкл Карпентер, директор Центру дипломатії Байдена. – Видається, він використовує це знання, щоб спробувати порятувати свою шкіру".

Лорд Баркер, який підтримує компанії Дерипаски, є протеже Девіда Кемерона, колишнього прем'єр-міністра Британії. Минулого року його було призначено на посаду голови EN+. Також до зусиль з підтримки Дерипаски залучені лобісти, юридичні фірми, експерти з громадських відносин, колишній сенатор США та посадовець кампанії Трампа, наголошує видання.

Лорд Баркер та команда, що працює проти санкцій заявляють, що запровадження їх проти компаній EN+ та Rusal похитне світові ринки, зашкодить американським виробникам і, можливо, принесе виграш Китаю. Їх пропозиція – так званий "план Баркера" передбачає продаж Дерипаскою його частки в EN+, його холдингової компанії, до менш ніж 50% і усунення від управління EN+ та Rusal.

Однак, ефективність такого плану залежатиме від того, чи буде довіра та можливість перевірити те, що олігарх, який витратив десятки років на розбудову своєї імперії, справді віддасть контроль.

В Вашингтоні, лорд Баркер звернувся до компанії Mercury Public Affairs. Лише через декілька тижнів після того, як санкції було оголошено, Браян Ланза, колишній представник кампанії Трампа, який тепер є лобістом в компанії Mercury, зв'язався з високопосадовцями в Міністерстві фінансів США, Держдепі та в Білому домі.

На той час Mercury оформлювала контракт, який передбачав оплату у 108,5 тисяч доларів на місяць з метою надання представницьких послуг правлінню EN+.

З того часу, служба лорда Баркера видала заяву про те, що він "все більш оптимістичний" стосовно того, що угоду буде укладено. В окремій заяві, Дерипаска наголосив: "Для того, щоб захистити відданих працівників EN+ та Rusal і захистити право всіх акціонерів обох компаній у світі, я вирішив позбутись контролю, або управління яке я все ще маю як в EN+, так і в Rusal.”

В суботу, як повідомляє видання, помічник Дерипаски передав пропозицію про організацію інтерв'ю з олігархом, якщо The New York Times не будуть публікувати цю статтю до того часу, як Міністерство фінансів США прийме рішення про санкції.

The Times відхилив цю пропозицію, наголошує видання.

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