Конгресмени США прагнуть на законодавчому рівні усунути виключення з санкцій проти "Північного потоку-2"

15 конгресменів від обох основних партій США подали проект поправки до закону про обронний бюджет США (NDAA), яка усуває можливість надавати виключення із санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів.

Першим про подання такої поправки повідомило Радіо Свобода. Серед співавторів поправки, поданої до Комітету Палати представників з правил, конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур, конгресмени-републіканці Майкл Маккол та Адам Кінзінгер, демократ Енді Левін, та інші.

Поправка передбачає "обов'язкове введення санкцій проти іноземних установ та осіб, відповідальних за планування, будівництво та діяльність "Північного потоку-2". Усувається виключення з санкцій з міркувань національних інтересів, передбачене в існуючому праві щодо проектів з трубопроводів".

В травні Держдеп надав виключення з режиму санкцій з міркувань національних інтересів для оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG.

Цього тижня "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу, а Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило, що чотиримісячний період сертифікації для групи Nord Stream 2 AG розпочався 8-го вересня. Як повідомляється, після того, як регулятор завершить перевірку, проект рішення буде направлено до Європейської комісії.

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