Відповідь на автокефалію, чи намагання забрати активи – експерти про санкції РФ проти України

Росія оголосила про запровадження нових санкцій проти сотень українських компаній та осіб. 322 особи та 68 компаній увійшло до санкційного переліку, оголошеному в четвер Росією.

Під російські санкції потрапили українські високопосадовці та бізнес лідери. Зокрема, серед компаній в переліку - залізорудний комбінат Ferrexpo та сільськогосподарський гігант Kernel.

"Це буде в усіх заголовках газет, однак, ймовірно не матиме суттєвого економічного впливу, адже обсяг торгівлі з Росією значно впав за останні роки", - зазначив Тімоті Еш, стратег компанії BlueBay Asset Management в коментарі Bloomberg.

"Можливо, це відповідь на статус автокефалії – і дуже емоційна реакція Москви", - написав Еш у Twitter.

Шляхом запровадження санкцій, Росія може прагнути отримати активи українських компаній, які все ще залишились в Росії, вважає політолог, викладач Королівського коледжу у Лондоні Александр Кларксон.

"Можливо також, що Кремль вже не вважає, що може впливати на ділову еліту України і зараз захоплює будь-які активи, які українські бізнес-групи залишили в Росії", - написав Кларксон у Twitter.

"Це – посилить конфлікт між двома сусідами", - пише Bloomberg. Видання також зазначає, що акції компанії Ferrexpo зросли на 1,8 відсотка в Лондоні.

Санкції ще більше віддалятимуть Київ від Москви, переконаний Тімоті Еш.

"Небагато компаній та осіб, які потрапили під санкції мають суттєвий бізнес з Росією на тепер", - наголосив Еш в коментарі для Bloomberg. "Це завдасть остаточного удару по будь-якому політику схильному до більш поміркованої позиції стосовно Росії перед президентськими виборами", - додав він.

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