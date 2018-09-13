Законодавці США розглядають посилення санкцій проти Росії

Росія становить загрозу для національної безпеки США з багатьох причин. На цьому наголосила Маніша Сінгх, високопосадовець Держдепу США в своїх свідченнях перед Комітетом закордонних справ Палати представників США під час слухань 13 вересня.

Адміністрація Трампа запровадила санкції проти 229 осіб та організацій за їх участь в російській зловмисній діяльності. Зокрема, 136 з них було введено в рамках санкцій пов'язаних з ситуацією в Україні, повідомила посадовець.

За оцінками Державного Департаменту, в результаті санкцій уряд Росії втратив десятки мільярдів доларів. Санкції також мали вплив на державні галузі і стали фактором охолодження російської економіки, зауважує посадовець.

"Ми ввели санкції проти низки провідних компаній Росії, включаючи "Рособоронекспорт" – основну російську компанію, що торгує зброєю, "Євросибенерго" – одну з найбільших компаній в сфері енергетики Росії та "Сургутнефтегаз" – найбільшу російську нафтову компанію. Ми також спрямували дії проти деяких найближчих союзників Путіна а також очільників державних банків та енергетичних компаній".

Вашингтон притримується своїх планів запровадити "дуже жорсткі" санкції проти Росії в листопаді, якщо Росія не продемонструє виконання міжнародного права з хімічної зброї, заявила Сінгх

"Компанії по всьому світові дистанціювались від осіб та організацій, проти яких було запроваджено санкції і ще більше посилило фінансовий тиск на ключові галузі російської економіки та тих, хто підтримував деструктивні дії Кремля. Режим Путіна зараз несе справжні витрати і ці витрати зростатимуть доки він не припинить агресію", - наголосила Сінгх.

Сінгх підкреслила, що Вашингтон притримується своїх планів запровадити "дуже жорсткі" санкції проти Росії в листопаді, якщо Росія не продемонструє виконання міжнародного права з хімічної зброї.

Конгресмен Ед Ройс наголосив: "ми не можемо очікувати, що Путін і його корумповані прибічники змінять свою поведінку в Сирії, Україні та деінде, доки ми не доведемо, що можемо притягти його до відповідальності", - сказав конгресмен Ед Ройс, повідомляє Reuters.

Він також закликав до запровадження "вторинних санкцій", проти тих, хто провадить масштабний бізнес з російськими компаніями, або установами, проти яких запроваджені санкції.

Член Комітету Палати представників з закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енґель закликав Конгрес робити більше.

Законодавці, що представляють обидві партії внесли щонайменше вісім законопроектів протягом останніх місяців в сфері санкційної політики.

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