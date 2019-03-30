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США підготували новий пакет санкцій проти Росії

  • Голос Америки
Білий дім

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Білий дім розглядає новий пакет санкцій проти Росії. США планують запровадити ці санкції у відповідь на напад з використанням хімічної зброї проти колишнього російського шпигуна на території Великобританії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію від двох поінформованих осіб.

Представники Державного департаменту та Міністерства фінансів США узгодили і схвалили новий пакет санкцій і тепер очікують на схвалення заходів Білим домом.

Курс російського рубля впав у п’ятницю на фоні новин про підготовку нових санкцій, повідомляє видання.

Senator Bob Menendez.
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США видали перший раунд санкцій проти Росії через напад у Солсбері в серпні. Після нападу, США та країни ЄС вислали 100 російських дипломатів.

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