У США натякають на можливість посилення санкцій щодо Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у п’ятницю, що у Венесуелі панує «величезний безлад». В той же день інші посадовці Білого дому натякнули, що готуються нові санкції.

«У Венесуелі - величезний безлад, - сказав Трамп, під час спілкування з журналістами у своїй резиденції у Флориді. – Електрики немає, струму немає, як і безнину для машин. Коли говорите про соціалізм – подивіться на Венесуелу».

У той же день спецпредставник США з питань Венесуели Елліот Абрамс заявив, що Держсекретар США Майк Помпео має перелік варіантів, включаючи запровадження економічних санкцій у відповідь на присутність російських військових у Венесуелі.

«Лише зазначу, що ми маємо варіанти і росіяни помиляються, якщо думають, що можуть грати там безперешкодно», - сказав Абрамс виступаючи перед пресою в Державному департаменті.

Два російські військові літаки прибули до аеропорту біля Каракаса минулого тижня.

Радник з національної безпеки США Джон Болтон в інтерв’ю Reuters підтвердив, що США розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній інших країн, які провадять діяльність з Венесуелою. «Ми рухаємось саме в цьому напрямку», - заявив Болтон відповідаючи на питання про «вторинні санкції».

«Навіть зараз ми розглядаємо додаткові заходи, які можемо вжити», - додав він.

Він різко засудив Росію та Кубу за присутність їх сил у Венесуелі. «Якщо подивитись на присутність кубинських та російських сил у Венесуелі, треба запитати, коли народ Венесуели матиме можливіість обирати свій уряд, а не іноземці?» - наголосив посадовець.

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