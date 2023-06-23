США запроваджують санкції проти росіян за шпигунство та спроби впливати на вибори за кордоном

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на офіцерів ФСБ Росії, які були задіяні у спробах Кремля впливати на місцеві вибори в Сполучених Штатах, а також вербували американців і формували списки “симпатиків” Росії у США.

“Кремль продовжує націлюватися на ключову опору демократії в усьому світі — вільні та чесні вибори, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. – Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії”.

Як сказано у повідомленні Мінфіну, Кремль використовує соціальні медіа як інструмент поширення дезінформації, щоб заплутати та ввести в оману громадян у всьому світі та навіть залучити громадян США для просування оперативних і геополітичних цілей Росії.

Так, російським спецслужбам вдалося завербувати людей у різних країнах, а також поширювати дезінформацію та деструктив через росіян, які живуть за кордоном. Вони намагалися отримати доступ до іноземних посадовців, бізнесменів та інших діячів у США для просування інтересів Путіна.

Мінфін назвав прізвища росіян, які прямо чи опосередковано працювали на уряд РФ з метою підриву демократичних процесів у Сполучених Штатах та інших країнах.

Серед американців, які пішли на співпрацю з агентами РФ, були двоє осіб, які балотувалися як кандидати на місцевих виборах у США.

Серед американців, які пішли на співпрацю з цими агентами, були і двоє осіб, які балотувалися як кандидати на місцевих виборах у США.

У своїх звітах російські агенти надавали списки громадян США та можливі підходи до взаємодії з ними. Зокрема й оцінки того, як громадяни США реагували на ті чи інші виступи, хто позитивно ставився до Росії і був готовий продовжувати з нею співпрацю. Крім того, одна з представниць ФСБ звітувала про контакти з особами, які балотувалися на державні посади у Європі та називала це “м’якою силою” впливу.

Інший офіцер ФСБ звітував про іноземні операції зі зловмисного впливу зокрема в США, Україні, Іспанії, Великій Британії та Ірландії.

В повідомленні американського відомства також йдеться про те, що теперішні заходи введені на додачу до санкцій від січня 2022 року. Тоді четверо українців, включаючи двох членів Верховної Ради, потрапили під санкції США, через те, що вони "діяли за вказівкою ФСБ на підтримку небезпечних та дестабілізуючих операцій впливу Росії, спрямованих на те, щоб зашкодити не лише Україні, але і основоположним принципам демократії", повідомили в Держдепі США. Перед повномасштабним вторгненням санкції введено проти Тараса Козака, Олега Волошина, Володимира Олійника та Володимира Сівковича.

"Перед можливим подальшим вторгненням до України, - повідомляв Держдеп в січні 2022 року, - російські розвідслужби, в основному Федеральна служба безпеки (ФСБ), яка перебуває під санкціями США, долучають українців на ключових посадах, щоб отримати доступ до чутливої інформації. ФСБ використовує цих посадовців, щоб створити нестабільність в Україні".

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