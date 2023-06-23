Актуально
- Голос Америки
США запроваджують санкції проти росіян за шпигунство та спроби впливати на вибори за кордоном
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на офіцерів ФСБ Росії, які були задіяні у спробах Кремля впливати на місцеві вибори в Сполучених Штатах, а також вербували американців і формували списки “симпатиків” Росії у США.
“Кремль продовжує націлюватися на ключову опору демократії в усьому світі — вільні та чесні вибори, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон. – Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії”.
Як сказано у повідомленні Мінфіну, Кремль використовує соціальні медіа як інструмент поширення дезінформації, щоб заплутати та ввести в оману громадян у всьому світі та навіть залучити громадян США для просування оперативних і геополітичних цілей Росії.
Так, російським спецслужбам вдалося завербувати людей у різних країнах, а також поширювати дезінформацію та деструктив через росіян, які живуть за кордоном. Вони намагалися отримати доступ до іноземних посадовців, бізнесменів та інших діячів у США для просування інтересів Путіна.
Мінфін назвав прізвища росіян, які прямо чи опосередковано працювали на уряд РФ з метою підриву демократичних процесів у Сполучених Штатах та інших країнах.
Серед американців, які пішли на співпрацю з агентами РФ, були двоє осіб, які балотувалися як кандидати на місцевих виборах у США.Мінфін США
Серед американців, які пішли на співпрацю з цими агентами, були і двоє осіб, які балотувалися як кандидати на місцевих виборах у США.
У своїх звітах російські агенти надавали списки громадян США та можливі підходи до взаємодії з ними. Зокрема й оцінки того, як громадяни США реагували на ті чи інші виступи, хто позитивно ставився до Росії і був готовий продовжувати з нею співпрацю. Крім того, одна з представниць ФСБ звітувала про контакти з особами, які балотувалися на державні посади у Європі та називала це “м’якою силою” впливу.
Інший офіцер ФСБ звітував про іноземні операції зі зловмисного впливу зокрема в США, Україні, Іспанії, Великій Британії та Ірландії.
В повідомленні американського відомства також йдеться про те, що теперішні заходи введені на додачу до санкцій від січня 2022 року. Тоді четверо українців, включаючи двох членів Верховної Ради, потрапили під санкції США, через те, що вони "діяли за вказівкою ФСБ на підтримку небезпечних та дестабілізуючих операцій впливу Росії, спрямованих на те, щоб зашкодити не лише Україні, але і основоположним принципам демократії", повідомили в Держдепі США. Перед повномасштабним вторгненням санкції введено проти Тараса Козака, Олега Волошина, Володимира Олійника та Володимира Сівковича.
"Перед можливим подальшим вторгненням до України, - повідомляв Держдеп в січні 2022 року, - російські розвідслужби, в основному Федеральна служба безпеки (ФСБ), яка перебуває під санкціями США, долучають українців на ключових посадах, щоб отримати доступ до чутливої інформації. ФСБ використовує цих посадовців, щоб створити нестабільність в Україні".
Дивіться також:
Всі новини дня
- Голос Америки
Російська армія "вагнеризована", каже представник Албанії в ООН
Російська армія "вагнеризована" і її репутація навряд чи покращиться, заявив Феріт Годжа, постійний представник Албанії при ООН під час засідання Ради Безпеки ООН в п'ятницю.
На засіданні, присвяченому ситуації в Україні, Годжа наголосив на тому, що російська армія переймає практику бойовиків "Групи Вагнера" в тому, що "вербує полонених і злочинців та кидає їх у війну в Україні як гарматне м'ясо".
Він назвав це "шокуючим" та продажним" і наголосив на тому, що така практика нещодавно отримала схвалення російського парламенту, адже "російська Держдума нещодавно схвалила закон про помилування засуджених, які добровільно приєднуються до російських військ, які воюють в Україні".
Годжа вказав, що з початку повномасштабної російської агресії в Україні, ООН і правозахисні групи задокументували "жахливі злочини, включаючи зґвалтування, вчинені російськими військами в Україні. Але злочинці, вбивці та ґвалтівники в уніформі, зокрема, ті, кого забрали з вулиць, як небезпеку для суспільства, яким дають зброю та дозвіл на вбивство, являють собою більше, ніж просто небезпеку. Це говорить про те, що російська армія була «вагнеризована»".
Напередодні ООН внесла Росію до переліку порушників прав дітей. В звіті, який отримали члени РБ ООН 22 червня, і який потрапив до ЗМІ, йдеться що російських військових та пов'язані збройні формування звинувачують у вбивстві 136 дітей, скаліченні 518 дітей і у 91 випадку використання дітей як живого щита під час повномасштабного вторгнення до України.
"Мене особливо шокувала велика кількість нападів на школи та лікарні та захищених працівників, велика кількість вбивств та скалічення дітей, в яких звинувачують російські сили та пов'язані групи", - заявив генсек ООН Антоніу Ґутерріш, повідомляє АFP.
- Голос Америки
"Ми можемо чути бомби, що падають неподалік від нас", – Голос Америки на позиції неподалік від бойових дій. Відео
На військовій базі в Україні, неподалік від бойових дій, солдати розповідають Голосу Америки про шалені обстріли навіть далеко від меж контрнаступу. Так, говорять військові, росіяни намагаються відвернути увагу українських сил.
- Голос Америки
Пентагон відслідковує надану Україні зброю, щоб запобігти її несанкціонованому поширенню
Міністерство оборони США продовжує заходи моніторингу в Україні для відстеження систем озброєння, наданих США, щоб запобігти несанкціонованому розповсюдженню зброї. Про це під час слухань у підкомітеті Палати представників із закордонних справ Конгресу США наголосила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.
"Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - додала посадовиця під час слухань.
На слуханнях, що відбулись в четвер, йшлося загалом про оцінку політики США щодо Європи та НАТО.
Купер наголосила, що допомогу Україні надають не лише США, а також більше 50 союзників та партнерів. Безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце у світі поміж інших країн-партнерок України. “Більше половини всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів не зі Сполучених Штатів”, – сказала Купер.
За її словами, союзники навчили втричі більше українських військових, ніж Сполучені Штати.
Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території: “Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних сил України”, – сказала посадовиця.
Купер також нагадала, що агресивна війна Росії є серйозною небезпекою не лише для України, але й для Європи, а також для основних принципів суверенітету та демократії.
На слуханнях йшлося і про те, що співпраця між Сполученими Штатами та партнерами щодо промислового виробництва зростає як для підтримки України, так і для поповнення власних запасів Міністерства оборони США.
Німецька компанія Rheinmetall цього літа поставить в Україну ще 20 Marder
Німецька оборонна компанія Rheinmetall цього літа поставить в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder, повідомила DPA.
За виконання замовлення уряд Німеччини заплатить суму в мільйони євро, що виражається двозначною цифрою, повідомив речник.
Після завершення замовлення Україна отримає загалом 60 Marders – 40 від Rheinmetall і 20 із запасів німецької армії.
Rheinmetall пропонує ще 60 одиниць, їх виробництво вже розпочато на двох заводах у Німеччині. За словами компанії, щомісяця може бути виготовлено до 10 одиниць.
За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, в цілому ця країна з початку 2022 року «допомогла Україні на 17 мільярдів євро і ще 11 закладені на найближчі роки суто на допомогу озброєннями».
Німеччина в травні повідомила про найбільший пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. До пакету увійшли, зокрема, 30 танків Leopard, 20 бойових машин піхоти Marder, чотири зенітно-ракетні комплекси, бронемашини, автомобілі, дрони-розвідники та боєприпаси.
Форум