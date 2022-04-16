Москва ввела санкції проти американських та британських політиків

Міністерство закордонних справ Росії заборонило в'їзд до країни прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, міністру закордонних справ Ліз Трасс, міністру оборони Бену Воллесу та 10-ом іншим членам британського уряду та політикам. Відповідна заява російського відомства була опублікована , в суботу 16-го квітня.

Рішення влада РФ пояснила буцімто безпрецедентними ворожими діями уряду Великої Британії, що проявляються, зокрема, у запровадженні санкцій щодо вищих посадових осіб Російської Федерації". Про це заявили в російському міністерстві та додали, що санкційний список незабаром буде розширено.

Раніше, в коментарі російським ЗМІ прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона "найактивнішим учасником антиросійських перегонів".

Нагадаємо, що минулої суботи, 9-го квітня, Борис Джонсон відвідав Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери подякували одне одному за плідну співпрацю після повномасштабного російського вторгнення, яке Москва називає “спецоперацією”.

У відповідь на російські санкції уряд Великої Британії заявив, що залишається “рішучим” у своїй підтримці України, “незважаючи на цей крок”. Також в Лондоні додали, що засуджують “обурливі дії” Росії в Україні – повідомляє ВВС .

Раніше, в середу 13-го квітня Росія ввела санкції проти 398-ми членів Палати представників США.

Нові “дзеркальні санкції” Росія назвала відповіддю на санкції, які адміністрація Байдена оголосила 24-го березня, йдеться у заяві МЗС Росії . У відомстві підкреслили, що разом із іншими американськими законодавцями, кому в'їзд до РФ був закритий раніше, санкції наразі накладені на усіх членів палати представників США.

“Російський уряд накладає санкції на членів Конгресу за те, що вони виступають на захист України від неспровокованої російської війни”, – прокоментував російські санкції виданню Axios речник Держдепу і додав, - "Ми не маємо коментарів щодо думок або процесу міркування Володимира Путіна".

"Здається, я не проведу свої весняні канікули в Сочі. Маю честь бути конгресменом №369 в оголошеному Росією санкційному переліку", - написав у своєму Твіттері Джаред Вільям Хаффман, конгресмен-демократ від 2-го виборчого округу Каліфорнії.

"Ну, ось і пропали мої плани на весняні канікули!" - додав Брендан Бойл, член Палати представників Конгресу США від демократичної партії, який представляє округ Філадельфії.

"Сьогодні Путін ввів проти мене санкції. Я буду вважати це почесною відзнакою", - написав у соцмережі Дасті Джонсон, республіканський конгресмен від загального виборчого округу штату Південна Дакота.

Раніше, РФ вже вводила санкції проти високопоставлених членів Палати представників США, таких як спікерка Ненсі Пелосі, а також представників нацбезпеки. Минулого місяця Кремль ввів санкції проти президента Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена та інших у відповідь на попередні санкції США.

На додаток до 398 законодавців США, санкції також накладені на 87 канадських сенаторів.

Натомість, згідно з інформацією Білого дому, санкції введені США 24-го березня, були накладені на 400 осіб, у тому числі представників російської еліти, понад 300 депутатів російської Думи, а також тих, хто пов’язаний з російськими оборонними компаніями.

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