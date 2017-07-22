Санкції США щодо Росії ніколи не зникають, вони просто набирають іншого вигляду - NPR

Коли йдеться про санкції США проти Москви, «холодна війна» насправді ніколи не закінчилася.

Про це пише журналіст Ґреґ Маяр у статті, опублікованій на офіційному сайті Національного громадського радіо США (NPR).

Президент Джеральд Форд у 1974 році підписав торговельні обмеження щодо Радянського Союзу та інших комуністичних країн, які містилися у законодавстві, відомому як поправка Джексона-Веніка - названа в честь її співавторів у Конгресі.

Попередження Москві: якщо ви позбавляєте своїх громадян основних прав людини – в цьому випадку: права певної групи людей, зокрема євреїв, емігрувати з Радянського Союзу – ви не можете вести нормальні ділові справи з Сполученими Штатами.

Якщо ви позбавляєте своїх громадян основних прав людини – ви не можете вести нормальні ділові справи з Сполученими Штатами

Минуло майже чотири десятиліття і, нарешті, 14 грудня, 2012 року президент Барак Обама підписав розпорядження, а якому оголосив про скасування цих обмежень і встановлення нормальних торговельних відносин США з Росією. Разом із скасуванням поправки Джексона-Веніка, Обама підписав «закон Магнітського». Закон передбачає візові та фінансові санкції щодо російських чиновників, причетних, на думку Вашингтона, до смерті юриста Сергія Магнітського та до інших порушень прав людини.

Отож, із скасуванням одного пакету санкцій, на їх місце приходять нові.

Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році і тоді знову після втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року президент Обама запровадив проти Москви додаткові каральні заходи.

Тепер Конгрес збирається посилити санкції у законодавстві, яке президент Трамп має або підписати, або накласти на нього вето.

Тепер Конгрес збирається посилити санкції у законодавстві, яке президент Трамп має або підписати, або накласти на нього вето

«Я думаю, що це законодавство більш-менш добре», - каже Деніель Фрід. За президентства Обами, Фрід був координатором з питань санкцій, і виступає за введення жорсткіших заходів проти Росії.

«Мені здається, що Конгрес мотивований тим, що адміністрація Обами ніколи достатньо не відповіла на російські кібератаки на наші вибори», - зазначив Фрід.

Автор Маяр нагадує, що в червні Сенат майже одноголосно ухвалив законопроект про розширення санкцій проти Росії, і у Палаті представників, як передбачається, теж ухвалять це законодавство, яке також надає Конгресу голос у політиці США щодо Росії, в разі президент самотужки намагатиметься зняти або послабити російські санкції.

Охоплений на кожному кроці російською контроверзою, Трамп мало говорить про санкції щодо Москви. На нього чинитимуть тиск підписати законодавство, яке має сильну двопартійну підтримку. Якщо він накладе вето, його знову звинувачуватимуть у поблажливому ставленні до Росії. Крім цього, Конгрес легко може подолати президентське вето.

Отож запровадження додаткових санкцій - за ознаками - неминуче. Але чи будуть вони ефективними?

Якщо метою (санкцій) є змінити поведінку Росії, тоді доказів успіхів у цьому немає

Виступаючи цього тижня в аналітичному центрі Atlantic Council, низка експертів, хоча, назагал, підтримують санкції, висловили певні застереження.

Яка мета?

Санкції завдали Росії певної шкоди, проте скільки – важко оцінити. Вони також розлютили президента Росії Володимира Путіна, зокрема, «закон Магнітського».

Але, якщо метою є змінити поведінку Росії, тоді доказів успіхів у цьому немає. Поки що немає також ознак, що санкції настільки потужні, щоб паралізувати Росію і змусити її піти на поступки.

Найсуттєвіші санкції запроваджено у 2014 році. Вони включали заходи, щоб заблокувати міжнародні інвестиції в енергетичний сектор Росії, що є найважливішою частиною економіки країни.

«Ми бачили, що введені в 2014 році санкції мали вплив на Росію щодо доступу до капіталу», - сказав економіст Деніель Єрґін. Отож питання: «чи пропоновані нові санкції стримуватимуть і каратимуть, чи будуть вони контрпродуктивними?».

Прихильники кажуть, що санкції слід оцінювати на підставі дій Росії протягом певного періоду часу. Одначе, деякі критики кажуть, що вони відвертають увагу від важливіших справ.

Прихильники кажуть, що санкції слід оцінювати на підставі дій Росії протягом певного періоду часу. Одначе, деякі критики кажуть, що вони відвертають увагу від важливіших справ

Наприклад, цього тижня американські та російські посадовці зустрілися в Державному департаменті, щоб обговорити арешт у грудні двох російських «дипломатичних» дач – однієї неподалік Вашингтона, іншої біля Нью-Йорка.

Критики кажуть, що обидві країни повинні зосереджуватися на таких питаннях як війна в Сирії та конфлікт в Україні.

США потрібні партнери

«Ми мусимо визнати, що односторонні санкції, як правило, не працюють», - заявив голова Центру глобальної енергетики при Atlantic Council Ричард Морніґстар. Він наголосив про необхідність мати підтримку союзників.

Запроваджені у 2014 році щодо енергетичного сектору Росії санкції спрацювали, зазначив він, оскільки США уклали їх у співпраці з партнерами в ЄС. Пакет санкцій, який тепер розглядається, передбачає розширення тих санкцій, але їх втілюватимуть в життя тільки США.

Морніґстар також вказав на підписану в 2015 році іранську ядерну угоду, яку втілено в життя після того, як США переконали європейців та інших не купувати іранську нафту. Хоча Трамп та інші республіканці піддають критиці цю ядерну угоду, загально вважається, що санкції сприяли поверненню Тегерану за стіл переговорів.

Обсяг економіки США в 10 разів більший, ніж Росії. Проте російська економіка все ж таки занадто велика, щоб самі санкції США завдали їй шкоди, - твердить експерт Дейвид Мортлак.

Запроваджені у 2014 році щодо енергетичного сектору Росії санкції спрацювали, оскільки США уклали їх у співпраці з партнерами в ЄС

«Програма санкцій щодо Росія зовсім відрізняється від інших санкційних програм», - каже Мортлак. Щодо такої країни як Іран, кожний каральний захід, запроваджений проти неї, значно відчутний. Іран країна з великою економікою, проте далеко не рівняється Росії.

Як відповість Путін?

Досі російський президент, незважаючи на санкції, вдається до провокативних дій.

Фрід каже, що саме тому важливо посилити тиск.

«Путін розраховує на те, що він може тиснути на Україну довше, ніж ми можемо чинити йому опір. Він може вирішити укласти угоду, коли прийде до висновку, що Україна і Захід будуть ефективно протиставитися. Угоди не буде, якщо він вважатиме, що Україна зазнає краху, або ми зазнаємо краху», - констатує Деніель Фрід.

Путін розраховує на те, що він може тиснути на Україну довше, ніж ми можемо чинити йому опір

Він додав, що на нові обмеження США, Росія так чи інакше відповість. Через кілька днів після підписання президентом Обамою закону про санкції у 2012 році, Росія заборонила усиновлення американцями російських сиріт.

«Нам не треба ламати руки і журитися про те, що робитимуть нам росіяни. Ми повинні далі думати про те, що ми робитимемо їм в інтересах укладення угоди, щоб можна було зняти санкції», - радить Деніель Фрід.

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