На саміті ЄС домовилися про продовження санкцій проти РФ ще на півроку

Москву звинуватили у невиконанні Мінських угод



Лідери країн Європейського Союзу вирішили продовжити економічні санкції, запроваджені проти Москви через втручання в події в Україні, ще на шість місяців.

Як повідомив у своєму Twitter президент Європейської ради Дональд Туск, причиною стало «невиконання Мінських угод» російською владою.





Представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів неодноразово заявляли, що готові почати перегляд санкційної політики щодо Росії, і скасувати частину обмежень, якщо Москва відмовиться від підтримки сепаратистів на сході України, і почне виконувати Мінські угоди. В першу чергу мова йшла про відкликання іноземних найманців і військових формувань з цього регіону, і передачі контролю над кордоном українській владі.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії спливає у липні.

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