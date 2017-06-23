Спеціальні потреби

Мови
Суспільство

На саміті ЄС домовилися про продовження санкцій проти РФ ще на півроку

  • Голос Америки

Москву звинуватили у невиконанні Мінських угод

Лідери країн Європейського Союзу вирішили продовжити економічні санкції, запроваджені проти Москви через втручання в події в Україні, ще на шість місяців.

Як повідомив у своєму Twitter президент Європейської ради Дональд Туск, причиною стало «невиконання Мінських угод» російською владою.



Представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів неодноразово заявляли, що готові почати перегляд санкційної політики щодо Росії, і скасувати частину обмежень, якщо Москва відмовиться від підтримки сепаратистів на сході України, і почне виконувати Мінські угоди. В першу чергу мова йшла про відкликання іноземних найманців і військових формувань з цього регіону, і передачі контролю над кордоном українській владі.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії спливає у липні.

Дивіться також: Міністр оборони США під час зустрічі з президентом України: Сполучені Штати – з вами

Міністр оборони США під час зустрічі з президентом України: Сполучені Штати – з вами. Відео
please wait
0:00:48
0:00:00 /0:00:48
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG