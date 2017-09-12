Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції проти КНДР

Проект резолюції, внесений США на розгляд, отримав підтримку всіх членів Радбезу





Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію США про запровадження нових санкцій проти Північної Кореї. Це стало відповіддю на останнє і найпотужніше ядерне випробування, проведене Пхеньяном 3 вересня.



Під час засідання постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що США «припиняють переконувати Північну Корею робити правильні речі. Зараз ми намагаємося не допустити КНДР здійснювати неправильні вчинки». Вона також додала, що США не шукають війни з Північною Кореєю, і що Пхеньян «ще не перейшов точку неповернення».



Рішенням Ради Безпеки ООН втілюється заборона на експорт текстилю з КНДР, а також вводяться обмеження на імпорт сирої нафти.



Це дев'ята резолюція, щодо санкцій, яку одноголосно ухвалила Рада Безпеки ООН з 2006 року, до складу якої входять 15 країн. Сполучені Штати пом'якшили початковий жорсткіший проект резолюції, щоб заручитися підтримкою союзників Пхеньяна Пекіна і Москви.



За даними північнокорейського агентства з питань торгівлі, текстиль був другим за величиною експортом КНДР після вугілля та інших корисних копалин в 2016 році. Обсяг експорту становив $752 млн. Майже 80 відсотків експорту текстилю відправлено в Китай.



Резолюція також передбачає заборону на конденсати і природні газові рідини. Ліміт складе 2 мільйони барелів на рік на перероблені нафтопродукти. На нинішньому рівні будуть також залишені обмеження на експорт сирої нафти в Північну Корею. Китай постачає більшу частину нафти КНДР.



Офіційний представник США, знайомий з переговорами в Радбезі, на умовах анонімності сказав, що Північна Корея імпортує близько 4,5 мільйона барелів нафтопродуктів щорічно і 4 мільйони барелів сирої нафти.



Вже після прийняття резолюції, посол США Ніккі Гейлі заявила Радбезу ООН, що «якщо Північна Корея погодиться припинити свою ядерну програму, вона зможе повернути своє майбутнє. Якщо КНДР доведе, що вона може жити в світі, то світ буде жити з нею».



Представник США також додала, що «тісні відносини між президентом Трампом і Сі Цзіньпіном зіграли ключову роль в переговорах щодо нових санкцій проти Північної Кореї».

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