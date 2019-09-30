США посилили санкції проти "кухаря Путіна" за спроби втрутитись в американські вибори

У понеділок США посилили санкції проти союзника президента Росії Володимира Путіна, якого раніше звинувачували в спробі втрутитися у президентські вибори 2016 року у США. Про це повідомляє Reuters. В уряді США твердять, що дана особа також намагалась втрутитися у проміжні вибори, що проводились у США, минулого року.

Раніше Євгену Пригожину було висунуто офіційні звинувачення слідством незалежного прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Пригожина назвали творцем Агенції Інтернет-досліджень, відомої, як "ферма тролів". У 2016-му році Агенція Інтернет-досліджень намагалась допомогти виграти президенту Дональду Трампу.

У своєму оголошенні у понеділок Міністерство фінансів США заявило, що накладає нові обмеження на активи Пригожина. Вони торкнуться яхти росіянина та його приватних літаків. Причиною рішення США стали спроби Пригожина втрутитися у проміжні вибори у США в 2018 році.

У заяві з приводу санкцій державний секретар США Майк Помпео заявив, що США не потерплять іноземного втручання у вибори.

"США будуть надалі протидіяти зловмисникам, які прагнуть підірвати демократичні процеси у нашій країні і ми без вагань накладемо нові покарання на Росію за її неприйнятні та дестабілізуючі дії", - йдеться у заяві Помпео.

У Мінфіні США заявили про відсутність ознак того, що Пригожину вдалося втрутитися у роботу виборчої інфраструктури, або вплинути на вибори. Пригожина у російських ЗМІ іноді називають кухарем Путіна, бо йому належить бізнес, який обслуговував банкети Путіна та інших високопоставлених політичних діячів.

Слідство спеціального прокурора США Роберта Мюллера приписує Пригожину контроль над ТОВ «Конкорд Менеджмент і Консалтинг», фірмою, яка допомагала контролювати діяльність пропагандистської кампанії на допомогу Трампа.

Адвокати Конкорд заперечують будь-які правопорушення та добиваються зняття обвинувачень.

У Мінфіні США також заявили про запровадження санкцій щодо шести членів Агентства Інтернет-досліджень: Джейхун Насімі Огли Асланова, Михайло Леонідович Бурчика, Вадима Володимировича Подкопаєва, Володимира Дмитровича Венкова, Ігоря Володимировича Нестерова, Дениса Ігоровичя Кузьміна.

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