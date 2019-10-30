Найшвидше запровадити санкції проти "Північного потоку-2" закликав сенатор США

Щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2" та "позбавити Путіна ресурсів, які він використовує для експансії та військової агресії" Сенат США має негайно проголосувати за пакет санкцій щодо "Північного потоку-2". Про це заявив сенатор-республіканець Тед Круз. Відповідна заява прозвучала після повідомлення, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на побудову "Північного потоку-2" на континентальному шельфі Балтійського моря. "Я буду надалі закликати решту моїх колег у Сенаті негайно схвалити законопроект, підготовлений мною та сенаторкою-демократкою Шагін, який зупинить цей трубопровід та позбавить Путіна ресурсів, які живлять його експансіонізм та військову агресію", - заявив сенатор у Twitter.

Як відомо, Данія дозволила будувати "Північний потік 2", а в США розробляють нові санкції проти цього проекту. В рамках Конвенції про морське право, "Данія зобов'язана дозволити будівництво транзитного трубопроводів, зважаючи на ресурси та довкілля, і, за необхідності, визначити маршрут таких трубопроводів", йдеться у повідомленні що Данського енергетичного агентства. Дозвіл Данії усуває важливу перешкоду для здійснення проекту "Газпрому".

У липні у Сенаті було представлено законопроект Protecting Europe's Energy Security Act of 2019 (S. 1441), який пропонує накласти санкції щодо суден, які беруть участь у побудові російського трубопроводу "Північний потік-2".

У липні сенаторка Шагін висловлювала сподівання, що законопроект буде оперативно схвалено та представлено на підпис Дональду Трампу, щоб "надіслати Кремлю сигнал, що США не будуть байдуже спостерігати за тим, як він намагається сіяти нестабільність у Європі".

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