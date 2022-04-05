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ЄС запроваджує новий пакет санкцій проти Росії через її «жорстоку, нещадну війну» проти України
Європейський союз запроваджує п’ятий пакет санкцій проти Росії через «жорстоку, нещадну війну», яку вона веде, зокрема, проти цивільного населення України.
Як оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед санкцій:
- заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік, «що скорочує ще одне важливе джерело доходу для Росії»;
- повна заборона транзакцій для чотирьох ключових російських банків, серед яких ВТБ, другий за величиною російський банк;
- заборона російським суднам на доступ до портів ЄС і заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів;
- подальша заборона на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: високотехнологічні напівпровідники, транспортне обладнання;
- нова заборона на імпорт із РФ на суму 5,5 млрд євро;
- заборона участі російських компаній у державних закупівлях у ЄС і виключення будь-якої фінансової підтримки ЄС російським державним органам.
«Нарешті, ми також пропонуємо додаткові списки осіб, на яких поширяться санкції. Ми також працюємо над додатковими санкціями, у тому числі щодо імпорту нафти», – заявила фон дер Ляєн.
Як раніше повідомив "Голос Америки", Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках санкцій проти Росі.
Нові обмеження запроваджено у межах посилення санкційного тиску на Москву.
"Росії доведеться обирати між виснаженням цінних доларових резервів або дефолтом", - заявив представник Мінфіну США. За його словами, виплати за боргом допоможуть скоротити фінансування інших видаткових статей російського бюджету, зокрема, армії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила сьогодні, що нині схожі санкції проти Росії застосовують понад 40 країн.
«Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти путінської війни з вибору. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку. Слава Україні», – написала президентка Єврокомісії у твітері.
Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, санкції представлять послам 6 квітня, а рішення щодо них має бути ухвалене того ж чи наступного дня.
Між тим видання The New York Times вказує, що санкції щодо імпорту енергоресурсів з Росії є темою, яка розділяє країни Європи, які "дуже залежать від них щодо електроенергії та тепла".
"Вугілля було найлегшою ціллю, не в останню причину через те, що провідною метою урядів ЄС вже є припинення використання цього виду пального якомога швидше у відповідності до порядку денного щодо дій пов'язаних з глобальними змінами клімату", - пише видання.
Сьогодні ж Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що позиція ЄС полягає у тому, щоб "просувати санкції доки триває агресія Росії проти України".
Раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід запровадити «матір усіх санкцій»: припинити купувати нафту, газ і вугілля у Росії, щоб запобігти повторенню «нових Буч».
Заява пролунала на тлі вторгнення Росії в Україну і повідомлень про те, що в передмісті Києва Бучі, яке близько місяця займали російські військові, виявили тіла сотень убитих цивільних жителів. Міноборони Росії відкинуло звинувачення у вбивствах мирних жителів і назвало численні фото і відеосвідчення «постановкою».
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", The New York Times.
Всі новини дня
"Я би хотів повернутися та вдихнути повітря Маріуполя ", - спогади студента музичного коледжу. Відео
"Спочатку було страшно... потім просто сидиш і чекаєш", - студент з Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривала блокада російськими військовими міста Маріуполь може означати бажання Росії показати здатність повністю захопити українське місто і видати це за «перемогу».
Він висловив сподівання на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених. «Ми домовилися на сьогодні із Туреччиною. Вона готова на сьогодні вивезти кораблями поранених та вбитих, перевезти їх із Бердянська. ... Ми чекаємо на погодження від Путіна. Від цього залежить цей момент. Якщо не вдасться - ми точно знатимемо, що особисто президент Росії не дає цієї можливості», – сказав Зеленський.
Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших на фронті, каже українська влада. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та засобів для існування. За даними на 4 квітня, там і досі перебувають близько 130 тисяч людей.
Напередодні Міноборони РФ запропонувало українським воїнам скласти зброю та вийти з Маріуполя на підконтрольні Києву території.
"Голос Америки" поговорив зі студентом музичного коледжу у Маріуполі Сергієм Грецьким, який розповів про те, як його родина рятувалась зі зруйнованого російською армією міста. "Я би хотів повернутися та вдихнути повітря Маріуполя, моє, знайоме, рідне", - сказав він.
США заборонили Росії виплачувати держборг із заморожених на Заході коштів, ЄС готує проти РФ нові санкції на імпорт та експорт
Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках у межах санкцій проти Росії, повідомляє Reuters.
У понеділок, 4 квітня, прийшов час виплат Росією за облігаціями на загальну суму 636 мільйонів доларів. До заборони Вашингтона Москва мала можливість заплатити із заблокованих рахунків. Тепер їй доведеться платити з власних резервів.
Нові обмеження запроваджено у межах посилення санкційного тиску на Москву.
"Росії доведеться обирати між виснаженням цінних доларових резервів або дефолтом", - заявив представник Мінфіну США. За його словами, виплати за боргом допоможуть скоротити фінансування інших видаткових статей російського бюджету, зокрема, армії.
За оцінкою видання The Bell, на західних рахунках могли бути заблокованими до $380 мільярдів фінансових активів російського Центробанку. Міністерство фінансів Росії оцінює цю суму у $300 мільярдів, це приблизно половина російських валютних резервів до введення санкцій.
5 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє виплачувати валютні борги кредиторам із "недружніх держав" російськими рублями. Якщо така оплата не передбачена договором, а кредитори на рубль не погодяться, це також означатиме дефолт, пише "Радіо Свобода". Це насамперед призведе до неможливості для Москви позичати гроші за кордоном і судові процеси проти Росії.
Минулого місяця міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що санкції "завжди лише зміцнювали" Росіїю.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США скоріш за все «дуже скоро» запровадять додаткові заходи тиску проти Росії.
Черговий раунд санкцій на тлі повідомлення про ознаки "воєнного злочину" Росії на Київщині розглядають і європейські лідери, повідомляє Reuters.
Зокрема, як стало відомо 5 квітня, Німеччина розгляне підтримку ембарго ЄС щодо закупівлі російського вугілля. Як заявив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер, Брюсселю потрібно відмежуватись від енергетичних поставок з Росії якомога швидше.
Крім того, як інформагенції повідомили джерела у керівництві ЄС, Єврокомісія запропонує країнам Євросоюзу нові обмеження на імпорт російських гуми, хімікатів та іншої продукції сукупним обсягом у 9 мільярдів євро на рік, а також заборону на ввезення до Росії напівпровідників, комп'ютерів, технологій для видобування скрапленого газу, електричного й транспортного обладнання на суму у додаткові 10 мільярдів на рік.
Раніше США, Канада, Австралія і Британія оголосили про заборону на купівлю російської нафти, проте Німеччина, Польща, деякі інші країни ЄС, а також Індія, Китай продовжують купувати енергоносії РФ.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
Держдеп схвалив можливий продаж Болгарії винищувачів F-16
Державний департамент Сполучених Штатів схвалив потенційний продаж Болгарії до восьми літаків-винищувачів F-16. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва при міністерстві оборони США 4 квітня.
"Пропонований продаж покращить спроможність Болгарії протистояти поточним і майбутнім загрозам, дозволяючи військово-повітряним силам Болгарії регулярно розгортати сучасні винищувачі в регіоні Чорного моря", – заявили у відомстві.
Американські посадовці стверджують, що угода вартістю 1,673 мільярда доларів не має прямого стосунку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що в найближчому майбутньому слід очікувати додаткових поставок спроможностей для України. Але не всі деталі, за його словами, можна розкривати.
“Ми працюємо з українцями, щоб визначити шляхи вирішень їхніх пріоритетних запитів. В деяких випадках, це означає пошук систем в інших країнах - бо США або не мають таких систем, або не мають їхніх версій, які б можна було ефективно застосувати в бою. Це включає зенітні системи більшої дальності, артилерійські системи та системи берегової оборони”, - сказав Джейк Салліван.
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на питання про продаж F-16, не підтвердив припущення, що він пов’язаний із ймовірним наданням Болгарією МіГ-29 Україні. Кірбі сказав, що не буде характеризувати продаж як «заміну», але не надав додаткових подробиць.
Як повідомлялось, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив раніше, що західні вантажі зброї становлять "законну ціль" для ударів на території України.
Загалом з січня 2021 року Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на суму понад 2,3 мільярда доларів.
Болгарія є однією з трьох членів НАТО, що мають МіГ-29, якими можуть керувати українські пілоти. Інші – Польща та Словаччина. Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков минулого місяця заявив, що угоди про поставку МіГ-29 Україні не було.
Сполучені Штати оголосили під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Софії 19 березня, що Вашингтон посилить контингент НАТО в Болгарії ротою бронеавтомобілів Stryker.
Тим часом, 4 квітня, виступаючи на урочистій церемонії встановлення у стінах Держдепартаменту США погруддя 61-го керівника цього відомства Джеймса Бейкера, держсекретар Ентоні Блінкен заявив: "Ера після Холодної війни - закінчилась".
"Росія здійснила вторгнення до сусідньої країни. Вона повернулася до майже тоталітарних репресій усередині країни. Вона навіть загрожує використати ядерну зброю", - підкреслив Блінкен.
А колишній держсекретар Бейкер зазначив, що українці "докладають героїчних зусиль, щоб зберегти свою незалежність". Він підкреслив: "Сполучені Штати є зараз і залишаться на якийсь час у майбутньому силою, що забезпечує міжнародний мир і стабільність".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", російськомовної служби "Голосу Америки".
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