Оглядачі коментують нові санкції проти Росії

Оголошені президентом США санкції щодо Росії коментують експерти, оглядачі. Санкції, названі урядом Америки безпрецедентними, не включать блокування доступу Росії до SWIFT, причиною чого стала позиція окремих європейських країн.

На думку радника Конгресу США з питань протидії корупції та санкцій Пола Массаро, санкції запроваджені проти російських банків є сильнішими ніж позбавлення доступу до SWIFT, але, вказує експерт, позбавлення доступу до SWIFT "окрім фінансової шкоди завдає і значної символічної шкоди".

"Будь-ласка припиніть одержимість SWIFT. Достатньо сильні санкції проти фінансового сектору Росії були би значно більш потужними та імовірно мали би ефект відрізання SWIFT (це приватна компанія, яка керує обміном повідомленнями між банками) російських банків", - пише дослідник аналітичного центру Hudson Institute Нейт Сіблі.

Як повідомляв "Голос Америки", президент США Джо Байден у четвер заявив про нові санкції проти Росії.

Санкції, вказав Байден, завдадуть удару по здатності Росії розвивати її збройні сили, конкурувати у сучасній економіці.

Байден наголосив, що деякі найпотужніші санкції Росії буде розгорнуто з часом, а їхній ефект завдасть удару по індустріальній базі РФ на багато років.

Це фундаментальні санкції. Давайте десь за місяць поговоримо про те, чи працюють ці санкції

Відповідаючи на запитання про ефективність цих санкцій Байден заявив, що до цієї розмови можна буде повернутись за місяць, а запроваджені санкції хоча і не торкнулись обмеження доступу Росії до SWIFT, але є безпрецедентними.

"Це фундаментальні санкції. Давайте десь за місяць поговоримо про те, чи працюють ці санкції", - заявив Байден.

Як відзначає колишній посадовець Держдепу США Едді Фішман, запроваджені санкції справді є "швидкими та суворими наслідками"

"Головна ціль - банківський сектор, але покрання виходять далеко за його межі і вражають ключові вузли російської економіки", - пише Фішер.

Санкції високо оцінив і американський економіст колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд.

"Підсумок сьогоднішніх санкцій Байдена: 1. Дуже переконливі фінансові санкції щодо 5 провідних банків та обмеження доступу до фінансів 13 великих компаній. 2. Експортні санкції та половину технологій, які експортують із США до Росії, імовірно будуть важливими та ефективними", - заявив Аслунд.

Раніше, повідомляє ТАСС, у МЗС Росії заявили, що Москва дасть сильну відповідь на санкції США.