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Абрамович, Дерипаска - серед олігархів у санкційному списку Великої Британії
Велика Британія запровадила санкції проти семи впливових російських олігархів, включаючи власника британського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, промисловця Олега Дерипаски, керівника "Роснєфті" Ігоря Сечина а також керівника "Газпрому" Олексія Міллера.
Санкції включають замороження активів цих осіб в юрисдикції Великої Британії, заборону на подорожі до країни, заборону для осіб Великої Британії проводити з ними угоди.
"Маючи тісний зв'язок з Путинім, вони - співучасники його агресії", - заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про підсанкційних олігархів.
"На їхніх руках кров українських людей", - додала вона.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав ці санкції "ще одним кроком із незмінної підтримки українського народу з боку Великої Британії. Ми будемо невпинно переслідувати тах, хто сприяє вбивствам цивільних людей, руйнуванням лікарень та незаконній окупації суверенних союзників".
В середу ЄС схвалив рішення запровадити санкції проти 146 російських законодавців та 14 олігархів. Також ЄС вирішив відключити три білоруські банки від міжнародної системи SWIFT і ввести обмеження на операції з криптовалютою.
Загалом обмежувальні заходи ЄС поширюються на 862 осіб і 53 організації.
"Ми далі затягуємо сітку санкцій у відповідь на російську військову агресію проти України", - заявила президента Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
Раніше цього місяця Міністерство юстиції США оголосило про створення спеціального підрозділу, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.
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Через війну в Україні та заборону на імпорт російської нафти інфляція у США та ЄС зростає рекордними темпами
Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".
The Hill пише, що раніше до подорожчання призвели перебої у мережі поставок і нестача робочої сили, і це знову "вдарило по гаманцю американців попри загалом сильне відродження після пандемії COVID-19". Це, як зазначає видання, становить проблему для президента Джо Байдена та демократів напередодні проміжних виборів у листопаді 2022 - навіть попри стабільний вихід економіки з пандемії та зростання зайнятості і споживацької активності.
Тепер, як зазначає Reuters, через російську війну в Україні споживчі ціни й далі, ймовірно, зростатимуть, зокрема, через подорожчання палива.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у відповідь на російський наступ на Україну 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв до США. Байден зазначив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів, але оголосив про випуск "60 мільярдів барелів нафти з наших спільних нафтових запасів", половина з них - із запасів США.
Деякі експерти заявили, що загроза ембарго та санкцій, а також зростання небезпеки для вантажів у Чорному морі і репутаційні ризики від співпраці з Росією, фактично зробили російську нафту "токсичним" товаром.
Окрім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. За даними Європейського центробанку, інфляція у єврозоні досягла 5,8%. Зокрема, через стрибок цін на заправках існують побоювання, що з-під контролю вийдуть ціни на пальне. Зокрема, у Німеччині із 1 березня за 6 днів ціни на бензин підскочили на 28%.
Водночас, економісти відзначають, що дотепер подорожчання їжі було не настільки значущим. Проте враховуючи, що Україна - провідний експортер зернових, а Росія - добрив, це може змінитись.
Тож, пише Bloomberg, оглядачі висловлюють побоювання про наближення "стагфляції" - комбінації інфляції та стагнації, тобто економічного уповільнння, що спостерігалось у 1970-х через монетарну та фіскальну політику й ембарго на продаж нафти країнам Заходу з боку ОПЕК.
У статті використано матеріали Reuters, The Hill, Bloomberg
Гарріс заявила, що "цілеспрямований напад" Росії на мирне населення в Україні має розслідуватись
Віце-президентка США Камала Гарріс, перебуваючи із візитом у Польщі, заявила про необхідність розслідування методів війни Росії в Україні. "Обов'язково повинне бути розслідування і ми всі маємо стежити, і в мене немає сумнівів, що весь світ спостерігає за цією війною і тим, що Росія зробила у питанні цієї агресії і цих звірств".
За її словами, Кремль однозначно здійснив "цілеспрямований напад на мирне населення". Гарріс додала: "ООН встановив процедуру, за якою відбудеться розгляд і розслідування, і ми, звісно, братимемо участь".
При цьому, як вказує CNN, Гарріс утрималась від того, щоб назвати дії Росії в Україні "воєнними злочинами". При цьому президент Польщі Анджей Дуда назвав дії російської армії "варварством" і заявив, що Москва "очевидно" здійснює воєнні злочини в Україні, і що українські біженці, які прибувають до Польщі, мають свідчення цього на своїх телефонах.
Тим часом президент України Володимир Зеленський у зверненні 10 березня заявив про те, що від бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі загинули троє людей ми втратили, серед них – одна дитина, а кількість поранених – 17. Він додав: "Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. [...] Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах".
Із часу початку повномасштабної війни Москви 24 лютого у ВООЗ зафіксували принаймні 24 підтверджені атаки росіян на медичні установи в Україні.
Під час візиту до Польщі Гарріс також пообіцяла, що США зроблять "усе необхідне" для допомоги Україні, зокрема, анонсувала додаткові 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу, а також підтвердила відданість Вашингтона статті 5 статуту НАТО про колективну безпеку.
Раніше у четвер зустріч між головами українського та російського МЗС Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова у Туреччині закінчилась без досягнення прогресу, проте МЗС України готове на нову зустріч у цьому ж форматі., повідомляє "Українська правда".
Кулеба на переговорах закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги. Він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.
"Я почув від російської сторони, що вони пов’язують припинення вогню з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - цитує видання українського дипломата.
Лавров заявив, що Росія "не нападала" на Україну і що "ситуація в Україні" становила "пряму загрозу Російській Федерації", повідомляє CNN. Як повідомляє ТАСС, Лавров також заявив, що обстріляний у Маріуполі пологовий будинок буцімто використовувався, як база "ультрарадикального батальйону "Азов".
У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Українська правда", ТАСС.
ООН розгляне питання евакуації мореплавців з Чорноморського регіону
Міжнародна морська організація ООН проведе екстрене засідання щодо безпечної евакуації мореплавців з територіальних вод України та Росії в Чорному морі а також з Азовського моря.
"Конфлікт в Україні має значний вплив на безпеку мореплавців та морських перевезень в регіоні, - заявив Гі Платтен, генеральний секретар Міжнародної палати морських перевезень. - Як і у випадку з COVID, мореплавці зіткнулись з проблемами, які не вони створили. Багато кораблів зазнало ударів боєприпасами, мореплавці загинули, або зазнали поранень і мореплавці всіх національностей застрягли на судах пришвартованих в портах".
Платтен наголосив, що держави, які здатні це зробити, мають нагально провести евакуацію мореплавців з регіонів, що є під загрозою. Він виступив за встановлення морського коридору, який дозволив би безпечну евакуацію кораблів, які не можуть полишити територіальні води Чорного моря та Азовське море.
Війна впливає як на працівників, які забезпечують морські перевезення, так і на міжнародну торгівлю товарами, включаючи пшеницю та нафту. Росіяни та українці складають до 14,5% світової робочої сили, задіяної в мореплавстві, йдеться в повідомленні Міжнародної морської організації. Також Росія та Україна експортують більше чверті пшениці у світі, а Росія є значним експортером нафти, зазначили в організації.
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