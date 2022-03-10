Абрамович, Дерипаска - серед олігархів у санкційному списку Великої Британії

Велика Британія запровадила санкції проти семи впливових російських олігархів, включаючи власника британського футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, промисловця Олега Дерипаски, керівника "Роснєфті" Ігоря Сечина а також керівника "Газпрому" Олексія Міллера.

Санкції включають замороження активів цих осіб в юрисдикції Великої Британії, заборону на подорожі до країни, заборону для осіб Великої Британії проводити з ними угоди.

"Маючи тісний зв'язок з Путинім, вони - співучасники його агресії", - заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про підсанкційних олігархів.

"На їхніх руках кров українських людей", - додала вона.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав ці санкції "ще одним кроком із незмінної підтримки українського народу з боку Великої Британії. Ми будемо невпинно переслідувати тах, хто сприяє вбивствам цивільних людей, руйнуванням лікарень та незаконній окупації суверенних союзників".

В середу ЄС схвалив рішення запровадити санкції проти 146 російських законодавців та 14 олігархів. Також ЄС вирішив відключити три білоруські банки від міжнародної системи SWIFT і ввести обмеження на операції з криптовалютою.

Загалом обмежувальні заходи ЄС поширюються на 862 осіб і 53 організації.

"Ми далі затягуємо сітку санкцій у відповідь на російську військову агресію проти України", - заявила президента Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше цього місяця Міністерство юстиції США оголосило про створення спеціального підрозділу, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.