Нові санкції проти Росії можуть зашкодити американським інвесторам та бізнесу - позиція Мінфіну США

Мінфін США попередив Конгрес, що розширення санкцій на нові випуски облігацій державного боргу Росії та пов'язані із ним інструменти може дестабілізувати фінансові ринки та мати негативні наслідки для глобальних фінансових ринків та компаній. Про це йдеться у доповіді Мінфіну, текст якої оприлюднило видання Bloomberg.

Магнітуда наслідків від розширення санкцій на суверенний борг та його деривативи - невідома, а результатом такого розширення може стати негативний вплив і на Російську Федерацію, і на американських інвесторів та бізнеси

"Магнітуда наслідків від розширення санкцій на суверенний борг та його деривативи - невідома а результатом такого розширення може стати негативний вплив і на Російську Федерацію, і на американських інвесторів та бізнеси", - йдеться у доповіді.

Водночас документ відзначає, що негативних наслідків для американських інвесторів можна уникнути, якщо Європа запровадить аналогічні санкції щодо Росії.

Видання The Hill повідомляє, що Мінфін США попередив, що подальші санкції на російський державний борг створять "тиск на ріст економіки Росії; дестабілізують фінансові ринки" та "посилять тиск на банківський сектор Росії".

Доповідь Мінфіну надійша до Конгресу разом із т.з "Кремлівським списком" пов'язаних із урядом Росії олігархів.

У відповідьності до раніше ухваленого у США Закону щодо протидії супротивникам США за допомогою санкцій (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS), Мінфін США повинен був надати Конгресу дві доповіді: переліком наближених до російської влади бізнесменів та оцінку наслідків можливого запровадження санкції на фінансові операції, пов'язані із російським державним боргом.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив у вівторок, що президент США Дональд Трамп запровадить санкції проти десятків впливових росіян.

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