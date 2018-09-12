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США

США отримали арсенал санкцій у відповідь на закордонне втручання в американські вибори

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Підписаний указ залишає за президентом рішення щодо запровадження найжорсткіших із передбачених санкцій - пише The Washington Post

Президент США Дональд Трамп у середу підписав указ, яким дозволяється запровадження санкцій проти іноземних компаній, організацій, осіб та урядів, які, на думку влади, втручались у вибори у США.

Замороження активів у США осіб, чи організацій, яких визначено винними у втручанні у вибори, відмова їм у доступі до американської фінансової системи та заборона в'їзду до США

Цей закон є частиною зусиль уряду США, щоб запобігти втручанню Росії у проміжні вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді цього року.

Згідно з підписаним указом, Директорат національної розвідки США (агенція, яка координує роботу спецслужб і має дорадчу функцію при президенті США - прим.ГА) має встановити, чи мало місце втручання і хто несе відповідальність за нього. Після 45-денного періоду розгляду, висновки Директорату передаються до Мін'юсту США та Міністерства внутрішньої безпеки США, які мають ще 45 днів для того, щоб відзначити, чи є підстави для запровадження санкцій.

Після вивчення доповідей американських спецслужб та правоохоронців, Мінфін та Держдеп США вирішують, які саме санкції застосувати.

До останніх належать замороження активів у США осіб чи організацій, яких визначено винними у втручанні у вибори, відмова їм у доступі до американської фінансової системи та заборона в'їзду до США.

У Конгресі також розглядаєтсья окремий законопроект щодо санкцій за втручання у вибори, який передбачає автоматичне накладення санкцій на винних. Його автори заявили, що вважають президентський указ недостатнім.

Видання The Washington Post відзначило, що підписаний указ залишає за президентом рішення щодо запровадження найжорсткіших із передбачених санкцій.

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