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Саміт про мир в Україні у Джидді: яка роль Саудівської Аравії і чому конкретні результати не так важливі?
У суботу стало відомо, що вже наприкінці цього тижня Саудівська Аравія прийматиме саміт щодо миру в Україні, на який запрошено щонайменше 30 держав, серед них - країни ЄС, США, а також Індія, Бразилія, Єгипет, Мексика, Чилі, Замбія та Індонезія. У понеділок у Державному департаменті США підтвердили участь американських високопосадовців, хоча і не уточнили, хто саме представлятиме США на саміті, де обговорюватимуться українські мирні пропозиції.
Речник Кремля заявив, що у Москві за ним «уважно стежитимуть».
На тому, що Росія буде відсутня на саміті, особливо наголошують оглядачі, які вказують на те, що метою зустрічі у Джидді, другому за величиною місті та «економічній столиці» Саудівської Аравії, буде обговорення саме плану зі встановлення миру президента України Володимира Зеленського. Вони зауважують, що своїми діями Росія свідчить, що не шукає миру в Україні, і далі ставить собі за мету знищення України як держави.
Український план складається з 10 пунктів і має на меті притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини. Він вимагає від Москви вивести свої війська з усієї захопленої території України та відшкодувати збитки. Росія відкидає цей план і наполягає, що вона може почати переговори про перемир’я, якщо Київ погодиться, що чотири південно-східні області України та Крим є частиною російської території.
Мета – почути Україну
Часопис Politico посилається на західних дипломатів, які сказали у розмові з Wall Street Journal, що Саудівську Аравію було обрано на Заході для проведення цього раунду переговорів частково в надії переконати Китай, який має тісні зв’язки з Саудівською Аравією, взяти участь в обговоренні проблеми як її бачать в Україні.
Про те, що потрібно, щоб лідери на саміті почули саму Україну, говорив речник Державного департаменту Метью Міллер під час розмови з журналістами у вівторок.
«Що стосується переговорів, які будуть проходити в Саудівській Аравії — важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет”, – сказав Міллер.
Керівник консалтингової компанії Eurasian Group Іан Бреммер вважає, що на Глобальному Півдні набагато більше занепокоєні проблемою нестачі, чи високих цін на продовольство, ніж українським суверенітетом. Тому для лідерів цих країн важливо почути, що на Заході також роблять кроки для завершення конфлікту. Глобальний Південь не хоче чути запевнення про те, що Захід буде «підтримувати України стільки, скільки буде потрібно», бо розуміє це як «підтримку війни».
«Той факт, що тепер у нас буде можливість для Заходу працювати принаймні з деякими лідерами Глобального Півдня у розмовах про переговори, чинить набагато більший тиск на Росію та покращує дипломатичну позицію НАТО», – каже Бреммер у своєму твіті.
Саудівська Аравія – майданчик, чи самостійний гравець?
Як вважає дослідник Близького Сходу та Африки у вашингтонській Раді з міжнародних відносин Стівен Кук, мета саміту полягає в тому, щоб залучити більше офіційних осіб з Глобального Півдня і спробувати «відштовхнути ці країни від Росії».
Те, що саміт проводить саме Саудівська Аравія, має наголосити на цій зміні, вважає Кук, бо ця країна досі була серед держав, що досі протистояли тиску Америки та Європи щодо ізоляції Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну минулого року. А спадкоємний принц Мухаммед бін Салман публічно демонстрував свої добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.
Кук вважає, що за активністю Саудівської Аравії може стояти ще і бажання покращити стосунки керівництва країни зі Сполученими Штатами. Їх мав виправити ще торішній візит президента США Джо Байдена на Близький схід, але проблеми з порушенням прав людини у монархії, особливо після вбивства відомого журналіста кілька років тому, продовжують переслідувати стосунки двох партнерів, каже експерт.
«У такий спосіб Саудівська Аравія намагається дати сигнал Сполученим Штатам та Заходу, що вона не відійшла надто далеко від США. Я думаю, що Саудівська Аравія намагається обережно балансувати між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією», – говорить Кук у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Юлією Ярмоленко.
Газета New York Times також вважає, що Саудівська Аравія хоче грати самостійну роль і позиціонувати себе як світового лідера, що має вплив за межами свого регіону. Газета нагадує, шо у травні принц Мухаммед запросив президента України Володимира Зеленського виступити на саміті арабських держав, де український лідер закликав країни Близького Сходу виступити з підтримкою його країни у її боротьбі проти російського вторгнення.
Також, на його думку, у грі є і економічні інтереси. Кук пояснює, що між Росією та Саудівською Аравією існують розбіжності та різні інтереси щодо нафтової політики в рамках ОПЕК+.
«Росіяни продають багато нафти клієнтам, яких хотіла б мати сама Саудівська Аравія, зокрема Індії. Тому між країнами є відмінності. І оскільки Саудівська Аравія прагне встановити свою незалежність і формувати власну зовнішню політику у своєму власному регіоні, можна очікувати, що вона робитиме певні речі, залежно від міжнародного середовища», – вважає Кук.
На Сході відчувають «слабкість Путіна» – Кук
У розмові з Голосом Америки Стівен Кук каже, що після спроби повстання найманців «Групи Вагнера» у багатьох країнах, які досі стояли осторонь, не засуджуючи Росію і не допомагаючи Україні, відчули, що позиції президента Путіна похитнулися.
«Російський президент Володимир Путін виглядає слабким після того, що сталося з повстанням «Групи Вагнера». І в довгостроковій перспективі росіяни, схоже, продовжують мати проблеми на полі бою. Хоча контрнаступ українських збройних сил іде повільно, самі росіяни не можуть проводити будь-які наступальні дії. Тому я думаю, що саудівці не хочуть позиціонувати себе посередині між Україною та Росією», – каже дослідник.
Попри заяву лідера Мексики, що він не приїде на саміт, бо на нього не запросили президента Путіна, сумніви щодо Росії поділяють інші «важливі лідери, такі як бразильський керівник, та інші», які не змогли відмовити організаторам події, вважає Кук.
На саміті Україна може відчути тиск про початок переговорів – Бреммер
Але Іан Бреммер каже, що тиск відчувають і західні лідери, а також Україна, яка висунула максималістські умови миру, такі як повне повернення територій, чи виплата репарацій. Лідери Півдня, на його думку, можуть схилити Київ піти на певні поступки, але не такі, на які їй би, можливо, довелося йти через півроку, коли контрнаступ не досяг би повного звільнення територій, а на Заході могла б похитнутися підтримка України.
«Ви хочете бути в змозі почати переговори, коли Захід буде сильним і консолідованим, і коли Україна і буде повністю з ним узгоджена, принаймні публічно. І це може бути менш імовірним через шість місяців, оскільки розгорнеться політичний цикл у США – буде більше внутрішньої боротьби за те, скільки економічної та гуманітарної підтримки Україна зможе отримати. Або коли серед європейців буде більше опозиційних голосів, тому що фіскальні обмеження зростатимуть, і американці не нададуть стільки економічної підтримки, як раніше», – попереджає Бреммер.
На його думку, деякі європейці, напевно Угорщина, але також це можуть бути Чехія, Італія, деякі інші країни, захочуть більше почути про переговори.
«Вони вимагатимуть позиції, де ви говорите про те, як можуть виглядати переговори, і або залучаєте росіян, або ізолюєте росіян, але в будь-якому випадку це краще, ніж коли ви тільки говорите про війну, а війна отримує менше підтримки навіть серед вашого власного населення», – каже Бреммер про позицію США.
Він наголошує, що навіть сам факт таких розмов буде підвищувати авторитет Заходу та сприяти ізоляції Росії, навіть якщо це не станеться у найближчій перспективі.
Стівен Кук також каже, що не вірить у значний прорив у Саудівській Аравії щодо конкретних практичних кроків для припинення війни, але певне повідомлення Росія отримає.
«Це надішле повідомлення росіянам про те, що їхня здатність розраховувати на підтримку Глобального Півдня може бути не такою сильною, як вважає керівництво в Москві», – підсумовує дослідник у розмов з Голосом Америки.
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Трампа звинувачують у спробах незаконно змінити результати виборів 2020 року
Федеральне журі присяжних у Вашингтоні у вівторок висунуло звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу в незаконній спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року, щоб утримати владу. Це створює йому додаткові юридичні складнощі під час підготовки до нових виборів президента 2024 року.
Обвинувальний акт за чотирма пунктами видав спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт після того, як велике журі кілька місяців слухало свідчення найближчих соратників Трампа та їхні спогади про те, як Трамп намагався – і не зміг – скасувати перемогу демократа Джо Байдену, який став президентом США в січні 2021 року.
Обвинувальний акт, що містить 45 сторінок, стверджує, що 77-річний Трамп брав участь у змові з метою обману Сполучених Штатів, загрози правам інших і перешкоджанні офіційному розгляду в Конгресі – підрахунку голосів виборців, що засвідчували перемогу Байдена – і перешкоджанні підрахунку голосів колегії вибірників у Конгресі 6 січня 2021 року, коли 2000 прихильників Трампа увірвалися до Капітолію США.
Це перший випадок у 247-річній історії країни, коли колишнього президента звинувачують у незаконній спробі залишитися на посаді ще на чотири роки, замість того, щоб мирно, хоча й неохоче, передати владу наступнику. Очікується, що він постане перед суддею в четвер.
Трамп досі неправдиво стверджує, що його не переобрали через фальсифікації та інші порушення на виборах, навіть після того, як десятки суддів відхилили його заяви протягом кількох тижнів після виборів 2020 року.
В обвинувальному акті йдеться: «Незважаючи на поразку, Відповідач був сповнений рішучості залишитися при владі. Таким чином, протягом більш ніж двох місяців після дня виборів 3 листопада 2020 року Відповідач поширював брехню про те, що на виборах були фальсифікації, які визначали результати, і що він фактично переміг».
«Ці заяви були неправдивими, і підсудний знав, що вони неправдиві», — йдеться в обвинувальному акті. Але, зазначається, що Трамп «у будь-якому випадку повторив і широко поширив їх – щоб легітимізувати свої завідомо неправдиві заяви, створити напружену національну атмосферу недовіри та гніву та підірвати віру суспільства в адміністрацію виборів».
В обвинувальному акті стверджується, що змова Трампа була «націлена проти основної функції федерального уряду Сполучених Штатів: національного процесу збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів».
В обвинувальному акті стверджується, що Трамп змовився з шістьома іншими людьми, щоб змінити результати виборів. Імена цих людей не вказані в обвинувальному акті. Четверо з них - адвокати, які консультували його, ще один - чиновник Міністерства юстиції, а шостий - політичний консультант, який нібито «допоміг реалізувати план подання фальшивих списків президентських виборців [на користь Трампа], щоб перешкодити процедурі сертифікації», що свідчить про те, що Байден виграв.
Це вже другий випадок, коли Сміт висуває звинувачення Трампу за останні два місяці. У попередньому акті з 40 пунктів прокурор звинувачував Трампа в незаконному зберіганні 32 секретних документів національної безпеки в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він залишив посаду, замість того, щоб передати їх до Національного архіву, оскільки він був зобов’язаний. робити відповідно до законодавства США.
Судове засідання призначено на травень 2024 року. Крім того, прокурор штату Нью-Йорк висунув Трампу звинувачення у фальсифікації фінансових звітів у своєму конгломераті нерухомості Trump Organization, щоб приховати 130 000 доларів зірці фільмів для дорослих перед успішною президентською кампанією 2016 року. Через таку виплату Трамп, згідно з документами обвинувачення, намагався не допустити розголошення її заяву про побачення з Трампом десять років тому. Судове засідання в цій справі призначене на наступний березень.
У південному штаті Джорджія прокурор повідомила, що незабаром вона також може висунути звинувачення Трампу в спробі незаконно скасувати результати виборів 2020 року в цьому штаті. Там на початку 2021 року записали телефонну розмову Трампа з проханням до представників виборчих органів «знайти» йому 11 780 голосів, що на один більше, ніж перевага Байдена, щоб Трамп міг претендувати на 16 голосів виборців штату.
Трамп заперечував усі правопорушення в різних справах, часто критикуючи Сміта та прокурорів у Нью-Йорку та Джорджії. Трамп розкритикував обвинувачення, стверджуючи, що це «не що інше, як остання корупційна сторінка в безперервній жалюгідній спробі злочинної родини Байденів та їх зброї - Міністерства юстиції» втрутитися у вибори 2024 року. Він стверджував, що звинувачення нагадує «нацистську Німеччину 1930-х років, колишній Радянський Союз та інші авторитарні, диктаторські режими».
Національне опитування показує, що Трамп є фаворитом серед виборців-республіканців, щоб стати кандидатом в президенти від партії у 2024 році.
Опитування New York Times, опубліковане у вівторок за кілька годин до пред’явлення останнього звинувачення, показало, що Трамп, як і Байден наберуть по 43%, якщо змагатимуться на виборах вдруге.
Що змушує польських посадовців вимагати «вдячності» України
Президент України Володимир Зеленський закликав не допустити погіршення відносин з Польщею після спалаху дипломатичного тертя між Києвом та Варшавою, яке проявилося у викликах послів у обидвох столицях та у невдоволених заявах польських посадовців.
Емоціям точно варто охолонути.Володимир Зеленський
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 1 серпня роздратовано відреагував на запрошення польського посла для розмови в українському Міністерстві закордонних справ, назвавши це «помилкою».
Моравецький нагадав у дописі в Тwitter, що посол Польщі «єдиним залишався у Києві в день вторгнення Росії в Україну» і додав, що «перед лицем війни, яка триває, враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути».
Зеленський того дня також скористався Twitter, щоб зауважити: «Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом з нами стала справжнім щитом Європи».
«Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути», - наголосив український президент.
Приводом для «емоцій» між Варшавою і Києвом стали заяви радника президента Польщі з міжнародних питань Марчина Пшидача, який 31 серпня в інтерв’ю польському телебаченню виправдовував намагання Польщі продовжити обмеження на імпорт українського збіжжя, щоб, як він висловився «захистити польського землероба».
Україна назвала несправедливими тимчасові обмеження імпорту зерна пшениці, кукурудзи, соняшника і ріпака, які Європейська комісія запровадила на вимогу насамперед прикордонних з Україною Польщі, Словаччини, Угорщини й Румунії, а також Болгарії.
Якщо йдеться про Україну... думаю, що їй варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для УкраїниМрачин Пшидач
Погоджені з Єврокомісією обмеження в тих п’яти країнах вибігають 15 вересня, але уряд Польщі погрожує односторонньо блокувати імпорт українського збіжжя, якщо на рівні ЄС не будуть узгоджені подальші обмеження, які за словами польських урядовців мали б дозволяти транзит з України, але запобігали б напливу українського зерна і не допускали падіння цін, яке, кажуть вони, шкодить польським аграріям.
«Зараз пора жнив. Польське збіжжя треба зібрати, зберегти і розподілити за відповідною гідною ціною… Якщо йдеться про Україну, Україна отримала велику підтримку від Польщі. Думаю, що їй варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України впродовж останніх місяців і років», — сказав Марчин Пшидач.
Польща є одним з найбільших донорів військової допомоги Україні, а також надала прихисток мільйонам українських біженців від російської війни.
Вибори, підтримка України й історичні образи Польщі
Окрім пори жнив у Польщі також настала пора передвиборчої боротьби з наближенням парламентських виборів, що мають відбутися цієї осені, ймовірно у жовтні.
Урядова партія "Право і справедливість" (PIS) бореться за право керувати далі і її представники завжди наголошують, що Польща допомагає Україні захищатися від російської агресії насамперед тому, що вважає російський реваншизм загрозою і для польської безпеки.
«Польща підтримує Україну лише і настільки, наскільки це відповідає нашим національним інтересам», - вважав за потрібне підкреслити 1 серпня представник польського міністерства закордонних справ Павел Яблонський у соцмедійному дописі.
У подальших шести параграфах розлогої заяви він наголосив, що «брак поваги до союзників не сприяє досягненню дипломатичних цілей, наприклад, зусиллям збільшити масштаби та форми допомоги».
Павел Яблонський повторює, що російська війна проти України загрожує Польщі і, за його словами, «захист від цієї загрози є нашим найважливішим спільним інтересом на даний момент».
«Це не означає, що між Польщею та Україною немає питань, щодо яких ми ще не досягли згоди. Ми говоримо про це чесно і відверто між собою, нехай і не завжди публічно», - повідомляє польський посадовець.
Почавши з російської війни і проблем експорту українського зерна він перейшов до історичних проблем стосовно кривавих міжетнічних сутичок між поляками та українцями на Волині в часи Другої світової війни, які, підкреслює він, були «геноцидом вчиненим 80 років тому українцями проти поляків».
«Без розкриття цього злочину, розблокування ексгумації та вшанування пам’яті його жертв не буде справжнього польсько-українського примирення чи інтеграції України в ЄС», - звершує Павел Яблонський.
Такі заяви щодо волинських подій з боку польських представників значно відрізняються від заяв українських посадовців, які, визнаючи факти міжетнічних злочинів, говорять, що етнічні українці також були жертвами насильства.
У липні президент Володимир Зеленський та польський президент Анджей Дуда разом брали участь в меморіальних заходах в Луцьку і проголошували: «Разом вшановуємо невинних жертв Волині».
- Голос Америки
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"Росія врахувала свої помилки і на українців чекає важкий бій" - законодавці США про контрнаступ. Ексклюзив.
У той час як одні члени американського Конгресу занепокоєні тим, що російські сили мали занадто багато часу для того, щоб підготуватися до українського контрнаступу, і пропонують законодавство, що посилить допомогу Україні, інші дослуховуються до закликів її зупинити.
Колишній президент Дональд Трамп вимагає припинити військову підтримку України, доки адміністрація президента Джо Байдена не співпрацюватиме з розслідуванням ділових угод президента та його сина Гантера. Про це він заявив у суботу.
Майже одночасно республіканець Браян Фіцпатрік з Пенсильванії та демократ Майк Квіглі з Іллінойсу у передостаннній день липня подали двопартійний законопроект «Акт про пакт з Україною», який забезпечить облік і спрощення надання допомоги.
Чи вплине загострення політичної боротьби на допомогу Україні? Про це кореспондентка української служби Голосу Америки Катерина Лісунова говорила з американськими законодавцями.
Емануель Клівер, конгресмен-демократ від штату Міссурі вважає, що Білий дім та Західні держави були праві, колои вони були обрежні із наданням певного озброєння для України, через ризики ескалації війни. На його думку, це було виправдано.
"Українцям доведеться вести непростий бій. Але в тій мірі, в якій ми можемо допомогти, я думаю, що Сполучені Штати будуть і повинні допомагати"Конгресмен-демократ Емануель Клівер
"Я знаю, що турбує адміністрацію Байдена та багатьох європейських союзників. І це те, що ми повинні бути обережними, щоб не зробити нічого, що могло би розпочати третю світову війну. Тому що це може бути кінцем планети, на якій ми живемо. Тож, я розумію їхні занепокоєння", - говорить у розмові з українською службою Голосу Америки демократ Емануель Клівер.
З іншого боку, він вважає, що США «покращили ситуацію із допомогою», яку вони надають українським військовим.
«Винищувачі F-16 будуть передані, але потрібно іще навчити пілотів», – висловлює своє переконання конгресмен у розмові з кореспонденткою Української служби у Конгресі США Катериною Лісуновою.
Демократ вважає, що російська армія встигла перегрупуватися та змінити стратегію, яку вона використовувала на початку повномасштабного вторгнення. Він визнає, що навіть з літаками українським військовим буде нелегко пробивати російську оборону, на підготовку якої російське військо мало достатньо часу.
«Навіть з винищувачами F-16 українцям доведеться нелегко. Тому що російська армія врахувала свої помилки та перегрупувалась, - говорить конгресмен-демократ Клівер, – Вони позбулись деяких генералів, і я думаю, що в результаті вони зміцнились у своїй рішучості захопити Україну».
Але і українці, на його думку, не планують відступати.
«Українцям доведеться вести непростий бій. Але в тій мірі, в якій ми можемо допомогти, я думаю, що Сполучені Штати будуть і повинні допомагати», - вважає демократ демократ від штату Міссурі.
Виділення Україні бойових літаків підтримує і конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі, Кріс Сміт. Він наполягає, що для успішного контрнаступу Україна має отримати усе необхідне озброєння, на якому наполягає Київ.
«Я щиро вважаю, нам потрібно пам’ятати, - що ми в жодному випадку неповинні діяти у півсили. Це загарбницька війна, - і допомога має влючати винищувачі та усі види підтримки, якої потребує Україна. І про яку Україна просила, - але в деяких випадках не отримала. Одним словом, не давайте їм півхлібця, дайте їм достатньо, щоб змінити ситуацію та покласти край цьому варварському вторгненню", - заявив республіканець Сміт у розмові з Голосом Америки.
Він каже, що був серед тих, хто бачив раніше проблеми з контрнаступом через те, що росіяни мали час на підготовку до оборони.
«Я насправді, передбачав зростання опору Росії. В певний момент, багато хто з нас думав, що українці виштовхнуть їх (росіян – ред.) назад через море і через кордони Криму, але у росіян були місяці, щоб зібратися і розробити стратегію розташування на позиціях. І українським солдатам зараз доводиться ходити навшпиньках у цих боях, тому що росіяни успішно замінували всі райони, через які мають пройти українці», – каже Сміт.
Тим часом сенатор-республіканець від штату Теннессі Білл Гаґерті, каже, що американські законодавці бажають перемоги Києву, але мають займатись і внутрішніми питаннями у США.
"Кожен член Конгресу США хоче, щоб Україна виграла цю війну, але це має бути зроблено доцільним та ефективним способом. У нас також багато проблем тут, вдома, - які ми маємо вирішити. Отже, це питання балансу", - розповів Гаґерті Голосу Америки.
Дедалі більше республіканців у Конгресі не бажають підтримувати обіцянку адміністрації президента Байдена допомагати Україні «стільки, скільки буде потрібно». На їхню думку, мільярди доларів платників податків, які США спрямували на посилення оборони України, потрібно використовувати на внутрішні потреби.
Спікер Палати представників Кевін Маккарті нещодавно повторив, що Україна не повинна отримувати «чистий чек».
Тому, незважаючи на обіцянки Білого дому, експерти кажуть, що Байдену буде нелегко отримати на згоду Конгресу на фінансування допомоги Україні, особливо на тлі початку передвиборчої кампанії.
Як повідомляв Голос Америки, у середині липня Палата представників Конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету США на 2024-й рік. На продовження сприяння безпеці України у 2024-му році закладено 300 мільйонів доларів.
Це стільки, скільки запитувала адміністрація Байдена, але водночас на 500 мільйонів доларів менше, ніж було погоджено минулого року. Тоді, в рамках оборонного бюджету США, Україні виділили 800 мільйонів доларів, при цьому Конгрес збільшив на 300 мільйонів фінансування у порівнянні з тим, про яке запитувала адміністрація.
З лютого 20222 року США витратили понад 100 мільярдів доларів на підтримку України.
Дивітья також: "Одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника", – Девід Дептула.
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