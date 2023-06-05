Саудівська Аравія сплачує ціну за російське вторгнення до України, каже аналітик Тімоті Еш

Найбільший нафтовий експортер світу Саудівська Аравія, оголосила про одноосібне скорочення видобутку нафти починаючи з липня. Рішення було прийняте попри те, що в неділю нафтовий картель ОПЕК та його партнери, включаючи Росію, оголосили, що не будуть змінювати плани щодо видобутку.

Рішення Саудівської Аравії вимушене, переконує британський аналітик Тімоті Еш з компанії BlueBay в серії твітів. Він вважає - країна змушена скорочувати видобуток, щоб компенсувати вплив російського вторгнення до України, через яке попит на нафту в світі впав.

Еш побачив ознаки напруги у відносинах між Саудівською Аравією та Росією на засіданні ОПЕК: "Саудівська Аравія хоче отримати більш чітку інформацію від Росії щодо обсягів, і це означає тертя між ними всередині ОПЕК+".

На напругу у перемовинах щодо нафти між Саудівською Аравією та Росією вказує і Wall Street Journal. На засіданні ОПЕК+ в неділю розбіжності стали більш очевидними, адже Росія постачає на ринок величезні обсяги дешевої нафти, що руйнує намагання Саудівської Аравії підняти ціни.

У виданні вважають, зростання світових цін на нафту у відповідь на рішення Саудівської Аравії, буде короткостроковим.

А от видання The Insider побачило в рішенні Саудівської Аравії узгоджену з Росією позицію, покликану викликати зростання цін на нафту. Зростання цін на нафту, вважає видання, може засмутити Сполучені Штати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Саудівську Аравію 6-8 червня. Напередодні координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що візит Блінкена допоможе розвивати відносини США та Саудівської Аравії. "Не значить, що ми завжди погоджуємося із саудитами про все, або що вони з нами в усьому погоджуються. У нас є різні точки зору", - заявив Кірбі.