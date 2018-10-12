Через зникнення журналіста, американські ЗМІ почали скасовувати участь в саудівській конференції

На протест проти зникнення провідного саудівського журналіста в Туреччині, низка американських журналістів та видань скасувала свою участь в щорічній міжнародній інвестиційній конференції в Саудівській Аравії

Американські ЗМІ почали переглядати свою участь в конференції після повідомлень, що Джамала Хашоггі, який давно критикує саудівську королівську сім'ю, було вбито в середині саудівського консульства в Стамбулі, повідомляє NBC News.

"Мене надзвичайно турбує зникнення журналіста Джамала Хашоггі а також повідомлення про вбивство", - заявив Ендрю Росс Соркін, дописувач the New York Times і ведучий CNBC "Я вже не братиму участь в "Інвестиційній ініціативі майбутнього" в Ріяді".

Патрік Сун-Шіон, видавець The Los Angeles Times також вирішив не брати участь в події, а в the New York Times заявили, що вони не будуть виступати в якості медійного спонсора.

Речник Fox Business заявив NBC News, що питання участі ще "розглядається".

CNN заявило про скасування своєї участі.

В керівництві Bloomberg Media Group як і в CNBC заявили, що вони слідкують за ситуацією.

Редактор Economist Зенна Беддос оголосила, що вона не буде брати участь, повідомляє NBC News.

Співзасновник AOL Стів Кейс також оголосив, про те, що не братиме участь. "У світлі нещодавніх подій, я вирішив почекати зі своїми планами до того, як з'явиться нова інформація про Джамала Хашоггі", - написав він у Twitter.

Коментуючи свою участь в конференції, міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що він все ще має плани її відвідати.

"Наразі я планую взяти участь. Якщо буде більше інформації та змін. Ми можемо це вивчити, але я планую їхати", - сказав Мнучин в інтерв'ю CNBC.

Директор "Голосу Америки" Аманда Беннетт виступила з заявою стосовно зникнення і закликала уряди країн робити більше, щоб захистити основоположні цінності а також потужно і відповідно відреагувати на зникнення Хашоггі. Вона підкреслила, що цей випадок стосується журналіста, який проживав у США а також двох країн- союзників США.

"Зникнення і можливе вбивство саудівського журналіста, який проживав у США, Джамала Хажоггі є жахливим нагадуванням про те наскільки серйозні загрози постають перед журналістами по всьому світові", - йдеться в заяві.

"Якщо те, що уряд Туреччини повідомляє про вбивство, або викрадення Хашоггі є справедливими, це виводить на новий рівень навалу загроз та переслідувань по всьому світові", - наголосила Беннетт.

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