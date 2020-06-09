СБУ заблокувала понад 2,7 тисячі спільнот, що поширювали фейки про COVID-19 в інтернеті

Загалом за період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію COVID-19, повідомила пресслужба СБУ.

«Інформацію стосовно виявлених 372 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 173 особи притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Від початку карантину українські суди розглянули десятки протоколів, складених за «поширення неправдивої інформації про COVID-19

За даними СБУ, за останні три місяці відомство викрило 21 інтернет-агітатора, які «за завданням російських спецслужб намагалися дестабілізувати ситуацію та створювали панічні настрої в суспільстві».

«Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Чернігові та у населених пунктах поблизу лінії розмежування. Так, лише за останній тиждень співробітники СБУ викрили трьох інтернет-агітаторів на Донеччині, Одещині та у Чернігові. Вони регулярно розміщували у соцмережах заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Також поширювали пропаганду терористичних організацій «Л/ДНР» та виконували інші завдання російських спецслужб», – вказали в СБУ.

За повідомляеннями ЗМІ, станом на 9 червня кількість випадків захворювання на коронавірус в Україні наближається до 28 тисяч.

Повідомляється, що наразі щодо затриманих агітаторів зареєстровано кримінальні провадження за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Від початку карантину українські суди розглянули десятки протоколів, складених за «поширення неправдивої інформації про COVID-19. Як вказують медіаексперти, тільки в небагатьох випадках дійшло до реальних штрафів. У більшості ж проваджень справи були закриті через відсутність правопорушення або повернуті поліції на доопрацювання.

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