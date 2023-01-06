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- Голос Америки
США запроваджують нові санкції проти іранських виробників дронів та балістичних ракет
США доповнили санкційний перелік, додавши до нього преставників Ірану, відповідальних за виробництво дронів та балістичних ракет. Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена від 6 січня. Перелік підсанкційних осіб опублікувало Міністерство фінансів США.
Зокрема, нові санкції запроважені щодо семи осіб. Шестеро із них - із керівного складу Iранської державної аерокосмічної компанії (Qods Aviation Industries) - іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотників, ще один - з Організації аерокосмічної промисловості Ірану (Iran’s Aerospace Industries Organization ), яка здійснює нагляд за іранськими програмами із виробництва балістичних ракет.
У заяві Блінкена йдеться, що нові санкції доповнюють запроваджені у вересні та листопаді обмеження щодо фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва та передачі іранських БПЛА серій Shahed та Mohajer, які "Москва продовжує використовувати у своїх жорстоких атаках на Україну, включаючи її критичну інфраструктуру".
У заяві також наголошується, що військова підтримка іранським режимом Росії не тільки розпалює конфлікт в Україні, але також призвела до порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231, надавши військові безпілотники без попереднього, окремого схвалення Радбезу.
"Зараз Іран став головним військовим союзником Росії. Іран має припинити свою підтримку неспровокованої агресивної війни Росії в Україні, і ми продовжуватимемо використовувати всі наявні інструменти, щоб зірвати та затримати ці поставки, та запровадити санкції на суб’єктів, які беруть участь у цій діяльності," - наголошує Блінкен.
У Міністерстві фінансів США наголосили, що продовжать позбавляти Путіна зброї, яку він використовує для війни в Україні. «Залежність Кремля від постачальників останньої ланки, таких як Іран, свідчить про його відчай перед лицем хороброго українського опору та успіху нашої глобальної коаліції у зриві ланцюгів поставок російського озброєння, і позбавлення їх матеріалів, необхідних для заміни озброєння, втраченого на полі бою. Сполучені Штати діятимуть швидко проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранські програми БПЛА та балістичних ракет, і рішуче підтримуватимуть народ України», - заявила Міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен.
Напередодні, 5 січня, координатор стратегічних комунікацій адміністрації президента Сполучених Штатів Джон Кірбі наголошував, що співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США.
"Ми продовжуємо спостерігати поглиблення відносин у сфері оборони між Іраном і Росією. І це хвилює нас не лише через війну в Україні, а з огляду на те, що це може означати для наших інтересів національної безпеки на Близькому Сході та інтересів наших партнерів там", - сказав Кірбі.
Він нагадав про сотні безпілотників, наданих Іраном Росії. А також зауважив, що уряд США з нетерпінням чекає співпраці з новим ізраїльським урядом, зокрема, для протистояння викликам, створеним Іраном: "Ми впевнені, що зможемо продовжувати працювати над досягненням цих спільних цілей".
Про те, що Іран не поважає міжнародних санкцій, 24 грудня заявив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він закликав у відповідь знищити іранські заводи зброї. «Іран, плануючи збільшити поставки ракет, безпілотників для Росії, відверто принижує інститут міжнародних санкцій…Важливо відмовитися від непрацюючих санкцій, недійсної концепції резолюцій ООН і переходити до більш деструктивних інструментів – ліквідації заводів, арешту постачальників…», – написав Подоляк у Твітері.
Раніше Київ звинуватив Тегеран у постачанні Москві 1700 дронів Shahed-136, які використовувалися для ураження цілей в Україні з вересня.
Звертаючись до Конгресу США 21 грудня президент України Володимир Зеленський теж наголосив на відповідальності Ірану. Він заявив, що Росія знайшла «союзника в політиці геноциду» щодо українців.
«Іранські смертоносні безпілотники, відправлені в Росію сотнями і сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знайшов іншого, – заявив Зеленський. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз».
Цю заяву президента України прокоментували в іранському МЗС. Зокрема речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що на засіданні Конгресу США прозвучали "неодноразові звинувачення та грубі зауваження" проти Ісламської республіки Іран.
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- Голос Америки
Bradley, ракети "земля-повітря", гаубиці - новий пакет допомоги Україні від США перевищує 3 мільярди доларів
США надає Україні новий пакет військової допомоги на понад 3 мільярди доларів. Про це оголосила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу у п'ятницю, 6 січня.
За словами Жан-Пʼєр, очікується, що пакет включатиме бойові машини піхоти Bradley, самохідні гаубиці, бронетехніку, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни, боєприпаси та інше озброєння із запасів Міністерства оборони США.
Жан-Пʼєр сказала також про 225 мільйонів доларів для України для нарощування довгострокової спроможності та модернізації української армії.
Сьогоднішня допомога включає і 682 мільйони доларів для регіональних партнерів і союзників на східному фланзі НАТО для заохочення пожертвувань військового обладнання.
“Як сказав учора президент, війна перебуває у критичній точці, і ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії”, - сказала речниця Білого дому.Більше інформації про оголошений пакет допомоги очікується від Пентагону.
Як повідомляв Голос Америки, у пакет військової допомоги Україні Білий дім має намір включили 50 БМП Bradley.
Оглядачі - про нову зброю для України від США, Франції та Німеччини: "Табу впали"
Рішення адміністрації США про включення машин Bradley до майбутнього траншу для України зі зброї і боєприпасів, разом з оголошенням Франції про передачу колісних і високомобільних протитанкових машин AMX-10RC та Німеччини - про надання низки бойових машин піхоти Marder та установок Patriot, оглядачі називають «знаменною подією».
«Табу впали», – пише оглядач газети Wall Street Journal.
«Ключовий момент у військовій підтримці Заходом України. США поставлять Києву бойові машини піхоти Bradley M2, Німеччина – Marders і батарею Patriot. Франція вже заявила, що надішле легкі танки», – пише Ярослав Трофимов, головний кореспондент газети із закордонних справ у своєму твіті.
Про те, що перший тиждень нового року видався знаменним для України щодо зміни ставлення Заходу до поставок зброї, пише і колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг. Американський генерал у відставці каже, що броньована техніка змінить тактичні можливості українців, підніме їх на рівень «технологічно передових маневрених сил».
У спеціалізованому виданні Bulwark Гертлінг наголошує, що одна справа для солдатів – наступати пішки з гвинтівкою в руках на позиції, які росіяни укріплювати впродовж місяців, або і років, а інша справа – їхати на броньованій машині, бо росіяни до цього не готувалися.
«Передача Бредлі українцям допоможе їм рухатися швидше, ніж росіяни зможуть пристосуватися, що буде ключовим для перемоги», – розповів відставний американський генерал.
Він також додає, що ця поставка створює нові можливості для ремонту майбутньої техніки, що буде надходити в Україну у майбутньому. Бо, як зауважує колишній генерал з бойовим досвідом, «бойові системи є важливі, але їхнє утримання може бути ще важливішим».
Інший американський генерал Бен Годжес каже, що завданням для союзників на найближчий час мало би бути налагодження ремонту техніки в Україні.
«Сполучені Штати та інші мали б допомогти у створенні можливостей технічного обслуговування в Україні, щоб вони могли працювати з усіма цими різними транспортними засобами замість того, щоб повертати їх до Польщі, Німеччини чи Словаччини чи інші країни», – каже генерал у коментарі для спеціалізованого видання Task & Purpose .
Генерал додає, що потрібне довгострокове планування щодо майбутніх поставок, і навіть, якщо політичне рішення про американські танки Abrams ще не було ухвалено, потрібно почати готувати українських військових до роботи з ними вже зараз.
"Почніть тренувати солдатів ЗСУ на всіх можливих системах зараз, наприклад, на Abrams, перед ухваленням політичного рішення про доставку обладнання, щоб політичне рішення можна було реалізувати негайно з більшим ефектом", – каже Годжес у своєму твіті.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що рішення про надання нового пакету військової допомоги Україні вирішує відразу два нагальні завдання – надають протиповітряний та протиракетний захист та можливості для наступу.
«Вагомі рішення ключових союзників - США, Франції та Німеччини. 1. Посилення оборони та "закриття неба", передача кількох батарей Patriot. 2. Посилення українського наступу - зараз Бредлі, Мардер, АМХ. Очікування Леопардів…Демілітаризацію РФ завершать ATACMS і аналоги», – написав Михайло Подоляк у своєму твіті.
Як повідомляв "Голос Америки", США планують надати Україні бойові бронемашини Bradley, а Німеччина - бойові машини піхоти Marder та систему протиракетного захисту Patriot.
США надсилають в Естонію HIMARS та піхоту для посилення обороноздатності НАТО
США презентували артилерійську ракетну систему HIMARS, яка буде базуватись разом із ротою піхоти американських збройних сил в Естонії, на військовій базі Тапа, за 100 км на схід від Таллінна. Ці артилерійські системи мають на меті посилити оборонні спроможності самої Естонії та альянсу НАТО, - заявив міністр оборони Естонії.
“Коли ми думаємо про HIMARS, то бачимо, що сьогодні в Україні на полі бою вони дуже і дуже ефективні», - сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
Торік Естонія придбала у США 6 артилерійських систем HIMARS за орієнтовною вартістю до 500 мільйонів доларів. За словами міністра оборони країни, очікується, що HIMARS поповнять арсенал естонських військ до кінця 2024 року, а поки військові країни мають можливість пройти тренування на американській системі.
"Наші власні системи (HIMARS - ред.) прибудуть сюди десь до кінця 2024-го чи на початку 2025 року. ... Очевидно, ми готові прийняти їх до нашої армії якомога швидше. Це також одна з причин, чому ми маємо тут зараз наших союзників зі США, щоб ми вже могли підготуватися до наших власних систем", - розповів під час презентації HIMARS міністр оборони.
“Це залежить від того, наскільки швидко компанія Lockheed Martin зможе їх виробити”, - повідомив глава оборонного відомства Естонії.
Минулого місяця посольство США в Таллінні заявило, що присутність американських сил в Естонії є частиною «зобов’язання зміцнення колективної оборони та позиції стримування на східному фланзі НАТО».
Волонтери на Львівщині намагаються зберегти унікальну дерев’яну церкву, якій понад 325 років. Відео
Унікальну дерев’яну церкву, якій понад 325 років, намагаються зберегти волонтери на Львівщині. Одночасно, ще з 2014 року, вони допомагають Збройним силам України.
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