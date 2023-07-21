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Про залаштунки Вільнюса та стратегічні помилки Путіна розповів заступник генсека НАТО на форумі в Аспені
Глибокою трансформацією відносин НАТО-Україна назвав нещодавній саміт у Вільнюсі заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час Безпекового форуму Аспен в Колорадо, що триває цими днями.
“Іноді драма неминуча”, – сказав Джоане, аналізуючи хід і підсумки саміту та навів приклад власної країни, Румунії. “Я був дуже молодим дипломатом, коли моя країна почала боротися за членство у НАТО, це був довгий шлях, але ми вірили і вистояли. Адже ви знаєте, що першого разу у Мадриді Румунії було відмовлено. Та ми продовжили”, – нагадав посадовець.
Деталі закулісся Вільнюса
Він також розповів деталі закулісся Вільнюса: “У Вільнюсі команда НАТО, президент Байден і прем’єр-міністр [Великої Британії Ріші] Сунак - ми провели багато часу з президентом Зеленським та його командою. І, власне кажучи, ми сказали: слухайте, це залежить від вас, чи будете ви вважати для себе та для хороброго народу України, що склянка наполовину повна чи напівпорожня”.
На думку Джоане, цього року стан справ вийшов “далеко за межі Бухареста 2008 року”. Причиною цього стали і зміни у самій Європі, і варварська війна Росії, і розвиток України.
Вільнюс – це не косметичне оновлення відносин з Україною, а глибока трансформація.Мірча Джоане
Джоане нагадав позицію НАТО, що прийняти зараз до альянсу Україну означало б вступити у війну з Росією. Але наголосив, що вважає вільнюський саміт глибоко трансформаційним та привітав вислів генсека НАТО Єнса Столтенберґа, котрий сказав, що у Вільнюсі НАТО вітає Україну як рівню і з нетерпінням чекає на її членство в НАТО.
“Це, звичайно, політичне питання, але я б сказав, будь ласка, не розглядайте саміт у Вільнюсі ніби просто якесь косметичне оновлення наших відносин з Україною. Це глибока зміна. Це трансформація, оскільки весь саміт був трансформаційним”, – закликав Джоане.
Модератор зустрічі на Безпековому форумі Аспен Девід Сангер, журналіст видання New York Times запитав Джоане, чи не створює НАТО для Росії “псевдостимул” продовжувати війну в Україні, стверджуючи, що після її завершення на Україну чекає вступ до НАТО.
Стратегічні помилки Путіна і їхні наслідки
“Чекати виборів у США, виборів у Європі, подальших рішень НАТО – таке рішення Путіна лише поповнить довгий список його стратегічних помилок”, – каже Джоане.
Допомога Україні допоможе не лише виграти війну, а й зробить її успішною та процвітаючою демократією.Мірча Джоане
Тому що тривала підтримка України 50 країнами-союзницями, за його словами, допоможе не тільки виграти цю війну, але і “перетворити її на успішну, процвітаючу, демократичну країну”.
“Коли ми кажемо, що Україна потребує більше реформ, то це не лише для того, щоб виграти війну – що вони зроблять – але (і ми знаємо це з прикладу моєї власної країни) [Румунії, - ред.] справді є багато роботи, яка повинна бути виконана. Для мирної економіки, не лише для воєнної економіки”, – каже посадовець НАТО.
Одним з основних наслідків критичних прорахунків і стратегічних помилок Володимира Путіна і його режиму Джоане назвав розширення географії НАТО.
“Швеція зберігала нейтралітет від 1812 року, 1812-го! Від наполеонівських воєн. Фінляндія – від Другої світової війни. І ось яку помилку ви можете зробити, щоб переконати глибоко нейтральні приєднатися до НАТО? Ми раді, що вони з нами”, – сказав Джоане.
Крім того, оцінюючи останні рішення альянсу, заступник генсека каже, що Путін певним чином посприяв тому, аби Північноатлантичний альянс став сильнішим.
Ще одна війна у Європі - гібридна
Мірча Джоане під час розмови наголосив: прямо зараз ведеться тотальна гібридна війна проти Молдови, проти уряду президентки Маї Санду. “І ми з вами разом у змозі спробувати допомогти [Молдові, - ред.]”, – закликав Джоане.
Він також наголосив на важливості співпраці альянсу із лідерами Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї, оскільки партнерство стає більш глобальним. Трансформаційний процес альянсу відобразиться, на його думку, і у наступному саміті альянсу – вашингтонському.
Крім того, Джоане каже: з боку Росії не припиняється гібридна війна загалом проти Заходу – розвідка, кібератаки, інші речі, про які “не говорять так багато публічно”.
“Ми також готуємо себе до горизонтальної ескалації. Я керую кіберадаптацією та інноваціями в НАТО, ми працюємо з ЄС над розвитком критичної інфраструктури, стійкістю та спроможностями протистояти разом”, – запевнив високопосадовець.
Він також сказав, що найближчими роками економічна безпека блоку буде збільшена, а союзники НАТО розраховують на співпрацю з бізнесом в сфері високих технологій та безпеки.
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- Голос Америки
В Білому домі припустили, що F-16 можуть надійти до України вже до кінця року
Україна отримує винищувачі F-16, можливо, ближче до кінця року. Про це заявив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США в інтерв'ю Fox News в четвер.
Кірбі поділився оцінками США про те, що лише літаки не зможуть забезпечити перелом у війні.
Що "їм насправді потрібно" - це артилерія, заявив Кірбі. Крім артилерії він включив до нагальних потреб України також і боєприпаси, системи протиповітряної оборони та танки.
"В усіх цих сферах ми надали надзвичайну кількість підтримки і справді з безпрецедентною швидкістю", - додав посадовець.
Він пояснив рішення президента США Джо Байдена надати Україні касетні боєприпаси, проти використання яких виступають десятки країн, тим, що для доставки Україні звичайних боєприпасів потрібен час.
Кірбі наголосив на пакеті допомоги, про який США оголосили цього тижня, а також анонсував новий пакет допомоги, про який буде оголошено вже цими днями.
Як повідомляв Голос Америки, США Пентагон цього тижня оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 1,3 мільярда доларів надійде в рамках Ініціативи США з безпекової підтримки України.
Новий пакет включає критично важливі спроможності протиповітряної оборони та боєприпаси, повідомили в Пентагоні.
Зокрема, до нового пакету увійшли чотири національні удосконалені зенітно-ракетні системи (NASAM) та боєприпаси до них, артилерійські снаряди 152-мм, обладнання для розмінування, ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), тактичні безпілотні літальні комплекси Phoenix Ghost, високоточні повітряні боєприпаси, тактичні бойові машини та інше.
Путін досі не має рішення, як бути з Пригожиним – директор ЦРУ
Президент Росії Володимир Путін через місяць після заколоту ПВК «Вагнер» досі не вирішив, як вчинити із засновником компанії Євгеном Пригожиним. Про це на безпековому форумі в Інституті Аспена розповів директор ЦРУ Вільям Бернс. За його словами, ПВК «Вагнер» має важливе значення для Кремля, у тому числі через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.
Директор ЦРУ вважає, що Путін, будучи мстивим, зараз намагається «відокремити» Пригожина від ПВК, а потім планує з ним поквитатися.
Бернс також зазначив, що Сполучені Штати знали про заколот ПВК «Вагнер» заздалегідь. Рішення Пригожина розпочати бунт було очікуване на тлі його критики міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.
Заколот ПВК «Вагнер» розпочався 23 червня і наступного дня припинився. За домовленістю з російською владою та Олександром Лукашенком найманцям дозволили вирушити на білоруську територію. Мінськ повідомив, що зараз вагнерівці перебувають у Могильовській області та тренують білоруських військовослужбовців.
Голова Росгвардії Віктор Золотов після бунту ПВК «Вагнер» звинуватив у причетності до організації заколоту західні спецслужби. При цьому, за словами Золотова, російська влада теж знала про плани Пригожина. Вашингтон заявляв, що не має ніякого стосунку до організації заколоту.
Посол України в Лондоні звільнений після суперечок, як дякувати за міжнародну підтримку
Президент Володимир Зеленський неочікувано звільнив з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка після того, як той пропрацював у Лондоні три роки з 2020 року.
В указі Зеленського про звільнення посла 21 липня не вказані причини звільнення і нема інформації про подальшу роботу Пристайка, який також усунений від обов’язків постійного представника України при Міжнародній морській організації.
До посади у Лондоні з 2019 року Вадим Пристайко, професійний дипломат, був в адміністрації новообраного тоді президента Зеленського і недовго працював міністром закордонних справ України.
Британські та інші ЗМІ, повідомляючи про усунення посла Пристайка, вказують на нещодавні суперечки довкола того, як Україна мала б виявляти вдячність іншим державам за допомогу під час російської війни.
Велика Британія від початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року стала другим після США найбільшим донором військової допомоги Києву.
Дискусії спалахнули після повідомлень, що британський міністр оборони Бен Воллес сказав журналістам під час саміту НАТО у Вільнюсі, що «люди хочуть бачити вдячність» України і що постачання допомоги не можна прирівнювати до придбання товарів в інтернетній крамниці Amazon.
Вадим Пристайко критично відгукнувся про висловлювання президента Зеленського щодо коментарів британського міністра.
Пристайко в інтерв’ю британському телеканалу Sky News 13 липня назвав нездоровим «сарказмом» слова Зеленського, коли український президент, як виглядало, намагався жартувати стосовно того, як треба виявляти вдячність.
«Я вважаю, що та відповідь була з невеликою долею сарказму президента Зеленського, коли він сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і телефонуватиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому. Я не вважаю, що цей сарказм здоровий. Я вважаю, що нам не треба показувати росіянами, що між нами є щось таке», - сказав Вадим Пристайко у телевізійному інтерв’ю.
Британський міністр оборони Бен Воллес згодом сказав, що дискусії довкола його слів спричинені непорозумінням.
Воллес підкреслив, що понад 70% британців схвалюють допомогу Україні, але за його словами треба мати на увазі, що «в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії».
«Коментарі щодо Amazon були зроблені минулого року, щоб підкреслити, що відносини Британії з Україною є не "транзакційними", а більше "партнерськими"», - роз’яснив британський міністр у дописах у Facebook і в Twitter.
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