Про залаштунки Вільнюса та стратегічні помилки Путіна розповів заступник генсека НАТО на форумі в Аспені

Глибокою трансформацією відносин НАТО-Україна назвав нещодавній саміт у Вільнюсі заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час Безпекового форуму Аспен в Колорадо, що триває цими днями.

“Іноді драма неминуча”, – сказав Джоане, аналізуючи хід і підсумки саміту та навів приклад власної країни, Румунії. “Я був дуже молодим дипломатом, коли моя країна почала боротися за членство у НАТО, це був довгий шлях, але ми вірили і вистояли. Адже ви знаєте, що першого разу у Мадриді Румунії було відмовлено. Та ми продовжили”, – нагадав посадовець.

Деталі закулісся Вільнюса

Він також розповів деталі закулісся Вільнюса: “У Вільнюсі команда НАТО, президент Байден і прем’єр-міністр [Великої Британії Ріші] Сунак - ми провели багато часу з президентом Зеленським та його командою. І, власне кажучи, ми сказали: слухайте, це залежить від вас, чи будете ви вважати для себе та для хороброго народу України, що склянка наполовину повна чи напівпорожня”.

На думку Джоане, цього року стан справ вийшов “далеко за межі Бухареста 2008 року”. Причиною цього стали і зміни у самій Європі, і варварська війна Росії, і розвиток України.

Вільнюс – це не косметичне оновлення відносин з Україною, а глибока трансформація.

Джоане нагадав позицію НАТО, що прийняти зараз до альянсу Україну означало б вступити у війну з Росією. Але наголосив, що вважає вільнюський саміт глибоко трансформаційним та привітав вислів генсека НАТО Єнса Столтенберґа, котрий сказав, що у Вільнюсі НАТО вітає Україну як рівню і з нетерпінням чекає на її членство в НАТО.

“Це, звичайно, політичне питання, але я б сказав, будь ласка, не розглядайте саміт у Вільнюсі ніби просто якесь косметичне оновлення наших відносин з Україною. Це глибока зміна. Це трансформація, оскільки весь саміт був трансформаційним”, – закликав Джоане.

Модератор зустрічі на Безпековому форумі Аспен Девід Сангер, журналіст видання New York Times запитав Джоане, чи не створює НАТО для Росії “псевдостимул” продовжувати війну в Україні, стверджуючи, що після її завершення на Україну чекає вступ до НАТО.

Стратегічні помилки Путіна і їхні наслідки

“Чекати виборів у США, виборів у Європі, подальших рішень НАТО – таке рішення Путіна лише поповнить довгий список його стратегічних помилок”, – каже Джоане.

Допомога Україні допоможе не лише виграти війну, а й зробить її успішною та процвітаючою демократією.

Тому що тривала підтримка України 50 країнами-союзницями, за його словами, допоможе не тільки виграти цю війну, але і “перетворити її на успішну, процвітаючу, демократичну країну”.

“Коли ми кажемо, що Україна потребує більше реформ, то це не лише для того, щоб виграти війну – що вони зроблять – але (і ми знаємо це з прикладу моєї власної країни) [Румунії, - ред.] справді є багато роботи, яка повинна бути виконана. Для мирної економіки, не лише для воєнної економіки”, – каже посадовець НАТО.

Одним з основних наслідків критичних прорахунків і стратегічних помилок Володимира Путіна і його режиму Джоане назвав розширення географії НАТО.

“Швеція зберігала нейтралітет від 1812 року, 1812-го! Від наполеонівських воєн. Фінляндія – від Другої світової війни. І ось яку помилку ви можете зробити, щоб переконати глибоко нейтральні приєднатися до НАТО? Ми раді, що вони з нами”, – сказав Джоане.

Крім того, оцінюючи останні рішення альянсу, заступник генсека каже, що Путін певним чином посприяв тому, аби Північноатлантичний альянс став сильнішим.

Ще одна війна у Європі - гібридна

Мірча Джоане під час розмови наголосив: прямо зараз ведеться тотальна гібридна війна проти Молдови, проти уряду президентки Маї Санду. “І ми з вами разом у змозі спробувати допомогти [Молдові, - ред.]”, – закликав Джоане.

Він також наголосив на важливості співпраці альянсу із лідерами Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї, оскільки партнерство стає більш глобальним. Трансформаційний процес альянсу відобразиться, на його думку, і у наступному саміті альянсу – вашингтонському.

Крім того, Джоане каже: з боку Росії не припиняється гібридна війна загалом проти Заходу – розвідка, кібератаки, інші речі, про які “не говорять так багато публічно”.

“Ми також готуємо себе до горизонтальної ескалації. Я керую кіберадаптацією та інноваціями в НАТО, ми працюємо з ЄС над розвитком критичної інфраструктури, стійкістю та спроможностями протистояти разом”, – запевнив високопосадовець.

Він також сказав, що найближчими роками економічна безпека блоку буде збільшена, а союзники НАТО розраховують на співпрацю з бізнесом в сфері високих технологій та безпеки.