Що може зробити Захід, аби уникнути ядерної аварії, і як українцям підготуватися до радіоактивного зараження

Загроза провокації Росії на Запорізькій АЕС зменшується, заявив в інтерв’ю британському виданню The Time голова ГУР Кирило Буданов. Генштаб ЗСУ заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої ЗАЕС "найближчим часом". При цьому у МАГАТЕ раніше повідомляли, що уважно стежать за ситуацією на ЗАЕС, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили. Експерти МАГАТЕ не мають доступу до всіх частин території на ЗАЕС.

Як західні експерти оцінюють поточні шанси російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватись до потенційної небезпеки, дізнавалася журналістка Голосу Америки Марія Прус.

Російська військова окупація атомної станції – це дуже небезпечно

Російська окупація Запорізької АЕС залишається дуже небезпечною, однак нових повідомлень про зміну ситуації там немає. Про це – попри низку застережень Києва про можливу підготовку атаки на ЗАЕС – заявили в середу у Білому домі.

"Ми й далі стежимо за ситуацією на АЕС, це те, що ми робили певний час. Як ми й казали раніше, продовження російської військової окупації атомної станції – це дуже небезпечно. Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили, заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

За його словами, атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Її ні в якому разі не можна використовувати як військову базу. "Тож так, ми стурбовані, але ми присутні. Ми знаємо, що потрібно робити, щоб уникнути ядерної аварії. І ми сподіваємося, що всі ті, хто має відповідальні обов’язки, діятимуть відповідно до цього, і вбережуть усіх нас від трагічної радіологічної аварії там", - наголосив Гроссі.

Натомість українська влада на різних рівнях застерегла: Росія готує провокацію на ЗАЕС.

Володимир Зеленський, президент України, заявив: "Максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз".

Ядерний шантаж проти Заходу

Аналітики вашингтонського Інституту дослідження війни вважають: невідворотної загрози атаки РФ за ЗАЕС немає. Експертка Інституту Катерина Степаненко пояснює, що Росія роками використовувала ядерний шантаж проти Заходу: "Зараз ми вважаємо, що Росія навряд чи зробить це, адже така атака непропорційно вплине на російські сили, враховуючи переважаючі вітри в цьому районі".

Але це також може бути інформаційна операція, ймовірно, спрямована як на саміт НАТО, так і на уповільнення просування України, вважає Степаненко.

Спільно з колегами експертка публікує детальні звіти про хід повномасштабної війни Росії в Україні від першого дня вторгнення. Вона каже: й раніше сплески російської ядерної риторики відбувались у моменти, коли українці мали відчутні здобутки на полі бою.

Коли українці досягали успіху під час херсонського контрнаступу, ядерна риторика різко посилювалася, а потім раптово зникала після того, як українці припинили проведення контрнаступальних операцій. Тож це те, на що Заходу слід звернути увагу, наголошує Степаненко.

Експертка застерігає: "Росія робитиме це, намагаючись вплинути на думку Заходу, щоб налякати західних посадовців, щоб вони обмежили військову допомогу Україні, а також, щоб деморалізувати українців і відохотити їх продовжувати цю війну".

Потенційний інцидент на ЗАЕС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію

Навіть якщо Росія все ж влаштує диверсію на ЗАЕС, наслідком може стати витік радіоактивних речовин, але великого ядерного вибуху не станеться. Так вважає британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози.

"Навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа, яка поширить забруднення на велику територію, тому що навіть якщо в реакторі підірвуть вибухівку, зверху є масивне залізобетонне покриття, яке поглине велику кількість вибухової хвилі. Частина забруднень може вийти назовні, але більша частина, ймовірно, залишатиметься на місці. Навряд чи станеться ядерна ланцюгова реакція, як у випадку ядерного вибуху", - переконаний колишній командувач ядерних сил НАТО.

Геміш де Бреттон-Гордон розповідає, що потенційний інцидент на ЗАЕС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію. Але будь-який ядерний інцидент може нести значну і тривалу загрозу, тож українцям він радить готуватись.

Підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити

Головне — підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити. "Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів, оскільки тоді радіація осяде на землі, де вона значно менш небезпечна. І тоді аварійні служби, Державна служба України з надзвичайних ситуацій можуть почати із цим працювати. Крім того — уважно слухати те, що кажуть українські екстрені служби", - радить експерт.

Навіть якщо у вас є медична маска - це добре, каже він. Небезпека радіації полягає у вдиханні радіоактивного пилу, навіть звичайна маска від COVID допоможе запобігти цьому. Головне — не пити заражену воду та не їсти заражену їжу.

Разом із британською неприбутковою медіафундацією Томсон, де Бреттон-Гордон розробив спеціальний чат-бот у Телеграм українською мовою. Він дозволяє журналістам і громадськості за лічені хвилини отримати ключову інформацію про те, як діяти в разі умисної атаки або випадкової аварії з викидом радіації. Там коротко пояснюється, як захистити обличчя, знезаразити поверхні та що покласти у тривожну валізу. Однак, британський полковник додає: світ має не допустити навіть найменшого ядерного інциденту.