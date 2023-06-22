Шольц пообіцяв Києву безпекові гарантії, але відкинув ідею швидкого вступу України у НАТО

В Україну починають повертатися іноземні інвестиції, але мало і повільно, кажуть представники ділових кіл. Щоб залучити в Україну іноземний бізнес, Київ має серйозно взятися за реформи, а країни Заходу гарантувати інвестиціям безпеку - економічну та військову. Цими днями у Лондоні відбувається Конференція з відновлення України. Кореспонденти Голосу Америки поспілкувалися з очільниками агенцій, що представляють в Україні інтереси американського та європейського бізнесу та працюють над залученням нових інвестицій.

Кошти на українське відновлення

Для відбудови Україна сподівається отримати прибутки з 5-ти джерел, розповідає голова Американської торговельної палати України Андрій Гундер.

“Відбудова - це про гроші, і головне питання сьогодні - які будуть джерела фінансування. Зараз ми бачимо 5 джерел. Ми бачимо гранти, які країни дають. Друге - це позики. Третє - це український бюджет. І четверте - це російські активи, що Росія має заплатити за цю біду, яку вона натворила. І п'яте, це приватний сектор, приватні інвестиції, які будуть заходити в Україну. Ми сподіваємось, що це буде якомога швидше”, - розповів голова ділової асоціації в коментарі журналісту Української служби Голосу Америки Богдану Цюпину.

За словами Гундера, мова йде про інвестиції в сотні мільярдів доларів. “Інвестувати в Україну - це ризик. Але ще більший ризик сьогодні - не інвестувати в Україну”, - наголошує голова Американської торговельної палати. .

Заяви урядів про підтримку України на конференції у Лондоні дуже важливі, наголошує Гундер, вони є сигналом для приватних компаній в цих країнах про можливість інвестувати в Україну.

Україна почула низку важливих сигналів на Конференції у Лондоні, розповіла Голосу Америки Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації.

“Ми отримали дороговказ, ЄС запевнив, що до кінця 2023 покриє дефіцит бюджету, ми також сьогодні почули, що на 2023 рік дефіцит буде закритий з боку українських міжнародних партнерів, також ми почули що ЄС та інші донори пообіцяли 110 мільярдів євро, звідки частина піде на закриття бюджетних дефіцитів, а частина - на реконструкцію України”, - перелічила пані Дерев’янко в коментарі журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману.

Інвестиції

В Україні, за словами Гундера, 49% бізнесу зазнало руйнувань чи пошкоджень, тобто майже кожен другий. За його словами, дуже важливо, щоб компанії, які ще працюють в Україні, донесли сигнал назовні, що в Україні можливо вести бізнес.

Деякі іноземні компанії вже повертаються, каже Гундер і згадує американську Coca-Cola.

“Відбудова вже почалась, компанії вже почали це, приходять інвестиції. Ми це бачимо в таких містах, як Гостомель - заводи, які були знищені в перші дні вторгнення, в лютому 2022 року, там вже відбудовують. Ми бачимо це і в інших містах, як то Тростянець чи біля Києва - завод Coca-Cola. Це найбільший за обсягами завод в Європі, він знову вже працює на об'ємах, які були до війни”, - розповідає Гундер.

Схожу тезу озвучила є очільниця Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко. За її словами, європейські інвестори вже цікавляться, коли можна буде заходити в Україну.

“Бізнес вже зараз цікавиться. Ми багато бачимо і чуємо від приватних інвесторів: що відбувається в Україні? Коли вкладати? Які є проекти з реконструкції? І так далі. Тобто, цікавість є. З одного боку, деякі цікавляться, чи є механізми захисту політичних ризиків, вони поступово з'являються, і це плюс. Але поруч з цим, щоб збільшити потік зацікавленого приватного бізнесу, треба, щоб ще з'явились безпекові гарантії. Тоді разом з реформами буде простіше залучати інвесторів і пропонувати можливості для розвитку на теренах України”,- зазначила Анна Дерев’янко.

“Немає гарантії безпеки, немає чіткої відповіді, як буде відбуватися процес реформування всередині країни”, тому бізнес назад в Україну не поспішає, продовжує очільниця асоціації. “Якби реформи та гарантії безпеки були на місці, тоді б у нас був потік інвестицій в Україну, повторююсь, якщо будуть гарантії безпеки неба, гарантії політичних ризиків, якщо будуть продовжені реформи”, - каже виконавча директорка Європейської бізнес асоціації.

Страхування

Основний виклик для більшості компаній, які потенційно могли б інвестувати в Україну, це воєнні збитки і руйнування. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Конференції з відновлення України 21 червня оголосив про запуск Рамкової програми Лондонської конференції щодо страхування воєнних ризиків, яка може прокласти шлях до зменшення ризику для інвестицій в Україну.

За словами Гундера, міжнародні гарантії безпеки інвестицій є дуже цінними для бізнесу: “Зараз бізнесу потрібне страхування ризиків, вони хочуть розуміти, яка є страхова політика, щоб застрахувати інвестицію від воєнних ризиків. І це зараз дуже важливо, коли повномасштабне вторгнення продовжується”.

Однак виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Ольга Дерев’янко зауважує, що цього недостатньо, адже низка західних країн ще раніше оголосила про подібне страхування інвестицій.

“США і так пропонували механізм захисту інвестицій, DFC працює, і вони представляють компаніям різні гарантії. Більше того, вони не обмежуються тільки американськими компаніями, мають досить широку географію. Є також механізм MIGA, який працює в меншому обсязі, але тим не менш наявний. Також німецький уряд і французький уряд мають механізми”, - розповідає Дерев’янко.

За її словами, пріоритет для України зараз - реформи.

“З одного боку, дуже гарно мати різні механізм, але якщо ми не будемо сьогодні в Україні робити реформи, пов'язані з верховенством права, пов'язані з належною боротьбою з корупцією, то навіть і механізм страхування ризиків не вирішить питання, які зараз стоять на кону, не примусить приватний бізнес заходити в Україну”, - розповіла вона.

Корупція

Голова Американської торговельної палати Андрій Гундер повідомив, що дослідження “сприйняття корупції” показують, що в Україні є проблеми.

“Зараз ми говоримо про дуже великі гроші, які будуть надходити в Україну. Як зробити так, щоб були готові механізми, щоб було складно скористатись спокусою вкрасти ці гроші. Важлива роль і превентивних заходів, і громадянського суспільства, і незалежних ЗМІ”, - розповідає він.

“А головне - це покарання. Зараз йде мова, щоб збільшити відповідальність. Якщо є люди, яких звинуватять або суд доведе їх причетність до корупції саме під час відбудови, після такої великої ціни, яку заплатила Україна, то відповідальність за цей злочин має бути збільшена”, - пропонує українському уряду Гундер.

На питання, чи війна викорінила явище олігархів в Україні, Гундер відповів: “Думаю, що вони притихли, але вони чекають”.

Аби змінити рівень сприйняття корупції в Україні, продовжує очільник Американської торговельної палати, уряд має “в комунікації дуже чітко доводити, що саме Україна робить”.

“Для інвесторів дуже важливе верховенство права, щоб були незалежні суди, реформа судової системи, щоб працювали антикорупційні органи”, - наголошує він.

При цьому Гундер звертає увагу і на позитивні кроки, які вже зробила Україна: “Сьогодні 800 тисяч українців декларують свої статки. У світі це найбільше. Немає у світі іншої країни, де так багато людей публічно декларують свої статки. Це вже якісь показники”.

Залучення російських активів

Одним із джерел залучення коштів на відбудову України - перенаправлення російських активів. За словами Андрія Гундера, зараз на Заході активізувалися дискусії на цю тему.

“Ми бачимо, якщо ще кілька місяців тому про російські активи не дуже голосно говорили, щоб якраз забрати ці російські активи, які заарештовані, і щоб з цих фондів пішло на відбудову України. То сьогодні ми про це чуємо більше і більше”, - розповідає Гундер.

На питання, яка країна прогресує в питанні залучення російських активів, Гундер назвав Канаду: “Думаю, найшвидше по цьому рухається Канада”.

При цьому, за його словами, у багатьох країнах юристи активно працюють над цим питанням.

“Ці розмови продовжуються, юристи над цим зараз активно працюють, і думаю, механізми будуть вироблятися. Коли будуть чіткі механізми, коли буде потрібно, щоб місцеві парламенти проголосували, щоб це відбулося, я думаю, це можливо”, - аналізує економіст.

За його словами, країни Заходу, серед іншого, наразі прораховують, як Росія може відреагувати на подібні рішення, як західні активи, зокрема у приватному секторі, може заарештувати у відповідь. “Думаю, скоро ми побачимо в цьому результати”, - підсумував голова Американської торговельної палати.