Військово-транспортні літаки країн НАТО продовжують прибувати в Одесу на «Сі Бриз-2019»

В Одесу продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО, що доставляють сюди особовий склад, техніку й необхідне обладнання для українсько-американських навчань «Сі Бриз-2019», які почнуться 1 липня, повідомляє Міністерство оборони України.

За повідомленням, американський літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas уже доправили спорядження і перших учасників міжнародних навчань, а чотиримоторний турбогвинтовий A400 Atlas Королівських ВПС Великої Британії привіз до України загін морського спецназу. З британськими водолазами із Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження і провіант.

Напередодні відкриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2019» командувач Військово-морських сил ЗСУ адмірал Ігор Воронченко прибув у польовий табір його учасників.

Днем раніше, 29 червня, до Одеси прибуло судно забезпечення США USNS Yuma. «За історію нашої держави судно типу JHSV (Joint High Speed Vessels) прибуває вперше, але до акваторії Чорного моря це вже другий візит корабля такого типу. Перший відбувся у серпні 2018 року, тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях», – йдеться в повідомленні прес-центру Військово-морських сил Збройних сил України.

1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019». Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військових із різних країн світу. Навчання проходитимуть у Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. «Сі Бриз» проводять між Україною та США щороку з 1997 року, навчання є відкритими для інших країн.

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