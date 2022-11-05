НАТО та Туреччина домовились про підтримку України, щоб покласти край російській агресії - Столтенберґ

НАТО та Туреччина погоджуються щодо "важливості підтримки України, щоб покласти край воєнній агресії Росії", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв'ю агенції Anadolu в суботу.

В інтерв'ю він високо оцінив зусілля Туреччини із підтримки України а також її посередництво в зерновій угоді.

Коментуючи ядерну загрозу, посадовець відзначив, що хоча ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні низька, "наслідки можуть бути такими масштабними та спустошливими, що ми маємо серйозно сприймати цей ризик".

Столтенберґ також повторив, що війна є результатом російської агресії і Путін може зупинити війну в будь-який час. Посадовець підкреслив право України на самооборону, і відповідальність міжнародної спільноти "підтримати Україну, щоб вона змогла себе захистити".

Столтенберґ перебуває з візитом в Туреччині з четверга. Він провів зустрічі з турецькими посадовцями, включаючи президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Столтенберґ закликав Туреччину сприяти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Обидві країни подали заявки на членство, однак Туреччина, як член НАТО, висунула умови щодо їхнього вступу, включаючи обмеження на курдський рух, який Туреччина вважає терористичним.

"Настав час вітати Фінляндію та Швецію як членів НАТО, - сказав генсек Альянсу під час прес-конференції в Стамбулі четвер. - У ці небезпечні часи, ще більш важливо остаточно затвердити їхній вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві".

Ердоган заявив Столтенберґу, що обидві країни мають "зробити кроки", перед тим, як Туреччина схвалить їхнє членство.

Фінляндія та Швеція в травні подали заявки на вступ до НАТО. Країни вирішили змінити політику позаблоковості, після того, як Росія напала на Україну.