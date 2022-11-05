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- Голос Америки
НАТО та Туреччина домовились про підтримку України, щоб покласти край російській агресії - Столтенберґ
НАТО та Туреччина погоджуються щодо "важливості підтримки України, щоб покласти край воєнній агресії Росії", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв'ю агенції Anadolu в суботу.
В інтерв'ю він високо оцінив зусілля Туреччини із підтримки України а також її посередництво в зерновій угоді.
Коментуючи ядерну загрозу, посадовець відзначив, що хоча ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні низька, "наслідки можуть бути такими масштабними та спустошливими, що ми маємо серйозно сприймати цей ризик".
Столтенберґ також повторив, що війна є результатом російської агресії і Путін може зупинити війну в будь-який час. Посадовець підкреслив право України на самооборону, і відповідальність міжнародної спільноти "підтримати Україну, щоб вона змогла себе захистити".
Столтенберґ перебуває з візитом в Туреччині з четверга. Він провів зустрічі з турецькими посадовцями, включаючи президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Столтенберґ закликав Туреччину сприяти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Обидві країни подали заявки на членство, однак Туреччина, як член НАТО, висунула умови щодо їхнього вступу, включаючи обмеження на курдський рух, який Туреччина вважає терористичним.
"Настав час вітати Фінляндію та Швецію як членів НАТО, - сказав генсек Альянсу під час прес-конференції в Стамбулі четвер. - У ці небезпечні часи, ще більш важливо остаточно затвердити їхній вступ, щоб запобігти будь-якому непорозумінню чи прорахунку в Москві".
Ердоган заявив Столтенберґу, що обидві країни мають "зробити кроки", перед тим, як Туреччина схвалить їхнє членство.
Фінляндія та Швеція в травні подали заявки на вступ до НАТО. Країни вирішили змінити політику позаблоковості, після того, як Росія напала на Україну.
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Північна Корея провела нові ракетні постріли, США направили бомбардувальники в регіон
СЕУЛ, Південна Корея. Напруга в регіоні зростає після нещодавніх пострілів, які провела Північна Корея з метою демонстрації зброї. В суботу КНДР запустила ще чотири балістичні ракети в море. Тимчасом Сполучені Штати направили два гіперзвукові бомбардувальники, які пролетіли над Південною Кореєю, демонструючи військову могутність.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що чотири ракети малої дальності, випущені із західного узбережжя близько полудня, пролетіли близько 80 миль у напрямку до західного берега країни.
Цього тижня КНДР провела запуски понад 30 ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної ракети в четвер, через що на півночі Японії оголосили тривогу. КНДР також провела польоти великої кількості військових літаків над своєю територією, буцімто у відповідь на масштабні повітряні навчання Сполучених Штатів та Південної Кореї.
Збройні сили Південної Кореї повідомили, що два бомбардувальники B-1B тренувалися з чотирма американськими винищувачами F-16 і чотирма південнокорейськими літаками F-35 під час останнього дня спільних навчань ВПС "Пильний шторм", які завершуються в суботу. Вперше з грудня 2017 року бомбардувальники були розміщені на Корейському півострові. У навчаннях брали участь близько 240 військових літаків, у тому числі сучасні винищувачі F-35 обох країн.
Міністерство закордонних справ Північної Кореї ввечері в п'ятницю охарактеризувало військові дії країни цього тижня як відповідь на навчання, які воно назвало проявом "істерії військового протистояння" США. У заяві сказано, що Північна Корея відповість «найжорсткішою протидією» на будь-які спроби «ворожих сил» порушити її суверенітет або інтереси безпеки.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що участь B-1B у спільних навчаннях демонструє готовність союзників "жорстко відповісти" на провокації Північної Кореї та демонструє відданість США зобов’язанню захищати свого союзника всіма силами, включаючи ядерні.
Прольоти B-1B ве застосовувались в якості демонстрації сили у попередні випадки зростання напруги у відносинах з Північною Кореєю. Востаннє літаки з’являлися в регіоні в 2017 році під час чергової провокаційної демонстрації озброєння Північної Кореї. Але в останні роки перельоти були припинені, оскільки Сполучені Штати та Південна Корея припинили свої масштабні навчання для підтримки дипломатичних зусиль колишньої адміністрації Трампа щодо Північної Кореї та через пандемію COVID-19.
- Голос Америки
Відключення електроенергії в Україні вже не планові, а аварійні – західні ЗМІ
Мільйони українців залишаться без світла, опалення та постачання води, повідомляють кілька західних видань у суботу, посилаючись на повідомлення українських енергетичних компаній, які потерпають внаслідок російських обстрілів інфраструктури.
Агентство Associated Press повідомило, що «Укренерго», державний оператор електромережі України, в суботу оголосив про відключення електроенергії в Києві та семи інших регіонах країни після руйнівних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.
Спочатку, як розповідає західній аудиторії агентство АР, «Укренерго», єдиний оператор високовольтних ліній електропередачі України, повідомив в онлайн-заяві, що планові відключення електроенергії відбудуться в столиці та на території Київської області, а також у кількох областях навколо неї — Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Суми, Полтава та Харків. Але пізніше того ж дня компанія опублікувала оновлення, у якому говориться, що запланованих відключень на певну кількість годин недостатньо. Натомість, українцям треба готуватися до аварійних відключень, які можуть тривати невизначений час.
Як кажуть представники енергетичних компаній, вони вимушені іти на цей крок через те, що російські війська продовжують обстрілювати українські міста ракетами та безпілотниками, завдаючи шкоди електростанціям, об’єктам водопостачання та опалення.
Як повідомляє телекомпанія CNN, група ДТЕК, яка володіє вугільними і теплоелектростанціями в різних частинах України, повідомила, що за останній місяць зазнала 12 нападів на її енергетичні об’єкти, останній з яких відбувся у п’ятницю.
Москва заявляє, що почала цілитися в українську інфраструктуру у відповідь на, як вона стверджує, українські атаки на Крим, і особливо, на Кримський міст, збудований після незаконної анексії Криму в 2014 році. Україна заперечує ці звинувачення. А нещодавнє розслідування міжнародної групи Bellingcat показало, що масовані напади на українську інфраструктуру готувалися у Москві ще до вибухів на Кримському мосту.
Російські обстріли українських регіонів тривали і вранці суботи.
Союзники намагаються допомогти Україні пережити зиму
Минулого тижня впливове вашингтонське видання The Hill повідомило з посиланням на високопоставленого чиновника з Пентагону, що російські ракетні удари по енергосистемі України викликають занепокоєння на Заході.
«Україна змогла захиститися від деяких із цих атак, але пошкодження електричної мережі та водопостачання викликають серйозне занепокоєння, завдаючи шкоди безпосередньо цивільному населенню», – сказав журналістам високопоставлений чиновник оборони США, говорячи про удари минулого тижня.
Як зауважує CNN, союзники України розуміють, що бомбардування Росією української енергомережі може мати серйозні наслідки цієї зими.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в четвер, що група заможних країн G7 координуватиме свою підтримку Україні, оскільки погода там стає холоднішою та тривають перебої з електроенергією.
«Ми не дозволимо, щоб жорстокість війни призвела до смерті багатьох людей похилого віку, дітей, підлітків і сімей, які б померли від голоду чи холоду протягом наступних зимових місяців через жорстоку тактику російського президента», – цитує Бербок телеканал CNN.
- Голос Америки
"Відчутно допоможуть на полі бою". Україна отримає 90 осучаснених танків Т72-В
Україна отримає 90 осучаснених такнів Т72-В, завдяки партнерству США, Нідерландів та Чехії, заявили в Пентагоні.
Координація поставок відбувалась під час засідань міжнародної Контактної групи з оборони України, а модернізація танків проводитиметься в Чехії.
Танки оснащено сучасною оптикою, засобами зв'язку та бронею. "Це будуть найбільш технічно просунуті танки на полі бою", - сказала в п'ятницю речниця Пентагону Сабіта Сінгх.
США нададуть Україні 45 оновлених танків Т72-В в рамках нового пакету оборонної допомоги обсягом 400 млн дол. Ще 45 танків нададуть Україні Нідерланди, за підтримки Міністерства оборони Чехії та у співпраці з чеською промисловістю, йдеться в повідомленні американського оборонного відомства.
Перша партія цих танків надійде до України до кінця грудня, а решта - в 2023 році.
В Пентагоні сподіваються, що ці танки відчутно допоможуть на полі бою, заявила Сінгх.
Раніше країни НАТО надавали Україні сотні старих танків T-72, пишуть американські ЗМІ.
Україна зверталась до Заходу із запитом про отримання нових сучасних танків, однак таких поставок поки немає. Сінгх вказала на витратність надання та введення у застосування американських танків Abrams а також обмеження у строках, через те, що українських військових, які звикли працювати з радянськими моделями танків, потрібно буде навчати.
"Стосовно того, чому ми не надаємо нові американські танки - введення нового бойового танку дуже витратне, а щодо строків - це буде велика операція для українських сил. Тому ми продовжуємо консультуватись із нашми союзниками та партнерами, щоб оцінити здатність надавати західні броньовані платформи, але ці танки, ми вважаємо, відчутно допоможуть на полі бою".
Як повідомляв Голос Америки, новий пакет оборонної допомоги США, оголошений в п'ятницю включає:
- фінансування модернізації ракет ППО Hawk для включення до майбутніх пакетів в рамках президентських повноважень,
- 45 відремонтованих танків T-72 з передовою оптичною системою зв’язку і комплекти броні,
- 1100 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost,
- 40 броньованих річкових катерів,
- фінансування для модернізації 250 броньованих машин M1117,
- тактичні безпечні системи зв’язку та системи спостереження,
- фінансування для обслуговування та підтримки.
- Голос Америки
Іран уперше визнав, що продавав дрони Росії, але «за кілька місяців до початку війни в Україні»
Уряд Ірану вперше визнав, що відправив безпілотники до Росії ще за кілька місяців до початку її вторгнення в Україну, повідомляє низка західних видань.
Виступаючи перед журналістами у Тегерані у суботу, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що Тегеран «надав обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні», повідомляє американська телекомпанія CNN. Раніше Тегеран заперечував, він постачав Росії зброю для використання в Україні, казав, що «не робив і не буде» цього робити.
«Деякі країни Заходу звинуватили Іран у допомозі у війні в Україні, начебто він надавав Росії безпілотники та ракети. Частина щодо ракет абсолютно неправильна. Частина про безпілотники правильна, ми дійсно надали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні», – сказав Амірабдоллахян.
Як повідомляє агентство Reuters, минулого місяця двоє високопоставлених іранських чиновників і двоє іранських дипломатів повідомили у розмові з агентством, що Іран пообіцяв надати Росії ракети класу «земля-земля» на додаток до додаткових безпілотників.
Телекомпанія CNN повідомила з посиланням на посадовця неназваної західної країни, яка уважно стежить за програмою озброєння Ірану, що Іран готується відправити більше ударних безпілотників разом із балістичними ракетами малої дальності «земля-земля» до Росії для використання у війні проти України.
За даними, які наводить CNN, цитуючи офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні.
Як повімляв «Голос Америки», координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не виключають введення додаткових санкцій щодо Ірану через продаж Тегераном дронів Росії для війни в Україні.
Ізраїль занепокоєний військовою співпрацею Москви і Тегерана
Ізраїльська газета Jerusalem Post повідомила про те, українські розслідувачі, пов’язані з українськими силами спеціальних операцій, з’ясували маршрут, яким Іран доставляв свої безпілотники до Росії. Газета каже, що у звіті, опублікованому в четвер веб-сайтом Спротив, повідомляється, що для переправлення дронів Іран використовує чотири авіакомпанії, три з яких є державними та одна пов’язана з іранським режимом, а також морські судна компаній пов’язаних з режимом аятолл. Частина дронів у розібраному стані, згідно зі звітом, переправляється через Каспійське море.
Ізраїль, який протягом тривалого часу веде неоголошену війну з Іраном на Близькому Сході, намагався триматися нейтралітету щодо війни Росії проти України, але повідомлення про постачання Тегераном, який заприсягався знищити єврейську державу, безпілотників та ракет до Росії, збільшили тиск на ізраїльський уряд, щоб він підтримав Україну, пише ізраїльська преса.
Україна стверджує, що збиває зростаючу кількість іранських дронів
Як повідомляє Rеuters з посиланням на офіційне іранське інформаційне агентство IRNA, Амірабдоллахян сказав, що Тегеран і Київ домовилися обговорити звинувачення щодо використання іранських безпілотників в Україні два тижні тому, але українці не з’явилися на домовлену зустріч.
Останніми тижнями Україна повідомила про зростання кількості російських нападів на життєво важливі об’єкти цивільної інфраструктури за допомогою безпілотників. Росія заперечує використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 для нападу на українські електростанції, дамби та інші цивільні об’єкти.
У п’ятницю, 4 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що зенітно-ракетні сили збили на півдні України вісім безпілотників іранського виробництва.
У своєму нічному зверненні він також повідомив, що підрозділи південного і центрального авіаційного командування збили дві крилаті ракети "Калібр", запущені з кораблів Чорноморського флоту Росії.
Минулого тижня українські чиновники заявили, що збили понад 300 іранських безпілотників.
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