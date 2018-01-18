Cексуальні домагання у Конгресі США хочуть зупинити спеціальним законом

У Палаті представників США у четвер було представлено проект закону, який покликаний докорінно змінити систему роботи іp заявами про сексуальні домагання та припинити практику виплат відшкодувань по випадках за участі законодавців із бюджетних коштів. Про це повідомляє видання The Hill.

Проблема сексуальних домагань у Конгресі опинилась у центрі суспільної уваги після того, як колишні та чинні жінки-законодавці та співробітники апарату Конгресу розповіли про домагання з боку колег, керівників чоловіків.

Очікується, що законодавство буде оперативно ухвалено.

Відповідно до чинної системи, співробітникам апарату Конгресу, які скаржаться на сексуальні домагання, доводиться протягом місяців консультуватись з приводу скарги із безпосереднім працедавцем, перш ніж вони отримають змогу подати офіційну скаргу. Після цього вони можуть подати до суду, або добиватись адміністративних слухань, за результатами яких може бути укладена мирова угода. Виплати по мирових угодах здійснюються із спецфонду Міністерства фінансів США.

Пропонований законопроект надасть співробітникам апарату Конгресу доступ до юридичного представника-радника при взаємодії із відповідними комітетами та службами Плати представників, дозволить скаржникам працювати віддалено, або вимагати оплачуваної відпустки без страху покарання. Законопроект також гарантує наявність політики, спрямованої проти сексуальних домагань у кожному офісі.

Окрім того законопроект скасовує обов'язкові консультації для скаржників заради скорочення процесу.

Законодавці, які погодяться на мирову угоду із скаржниками відтепер повинні будуть протягом 90 днів повернути сплачені кошти Мінфіну США. Окрім того, законодавцям буде заборонено використовувати бюджети своїх політичних штабів для виплат по мировим угодам щодо сексуальних домагань.

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