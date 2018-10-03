Сексуальні напади і домагання пов'язані з проблемами зі здоров'ям у жінок – дослідження

Високий кров'яний тиск, тривога, депресія, безсоння – ось лише деякі з можливих довготермінових наслідків для здоров'я жінок, які зазнали сексуального нападу та домагань. Такими є результати дослідження, опублікованого в середу в медичному науковому виданні JAMA Internal Medicine, повідомляє CNN.

У дослідженні взяли участь 304 жінки, які не палять, віком від 40 до 60 років. 19% жінок повідомили про сексуальні домагання, 22% – про сексуальний напад і 10% – і те, й інше.

Для жінок у дослідженні, які повідомляли про минулий досвід сексуального нападу, ймовірність депресії зростала втричі, підвищеної тривожності – вдвічі, ніж для жінок без історії сексуальної травми.

Для тих, хто став жертвою сексуального нападу чи домагань, шанс захворіти та мати проблеми зі сном, у тому числі безсоння, зростав удвічі.

Жінки, які повідомили про сексуальні домагання на робочому місці, мали вищий артеріальний тиск, ніж інші жінки, і рівень тиску був істотно високим, що ставило їх під ризик інсульту, аневризми, захворювань нирок, серцевих нападів та інших форм серцевих захворювань.

Сексуальні домагання також було пов'язані з вищим рівнем тригліцеридів, головним фактором ризику серцевих захворювань, що є причиною номер один смертності серед жінок у Сполучених Штатах.

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