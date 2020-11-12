Другий тур виборів у штаті Джоржія вирішить долю більшості у Сенаті

Республіканський сенатор від Аляски Ден Салліван домігся переобрання, що означає, що республіканці на найближчі два роки отримали принаймні 50 місць у Сенаті США.

Таким чином, питання про те, хто буде контролювати Сенат, вирішиться лише після другого туру на виборах в двох округах Джорджії на початку січня. Якщо республіканцям вдасться зберегти принаймні одне місце в Джорджії, вони матимуть більшість в Сенаті у найближчі два роки.

Як відзначає видання The Hill, результати виборів до Конгресу вплинуть, серед іншого і на здатність Байдена, якого ЗМІ оголосили переможцем виборів президента у США, формувати свою урядову команду. За результатами виборів до Палати представників Конгресу США, демократична більшість там скоротилась.

"За звичних умов, нова адміністрація у першу чергу шукає претендентів на урядові посади серед однопартійців у Конгресі. Але оскільки Байден хоче діяти активно, а доля більшості у Сенаті не буде відома на початку наступного року, йому доведеться дуже обережно ставитись до рішень про залучення до своєї команди законодавців-демократів з Конгресу - адже у разі призначення когось із законодавців-демократів до уряду, у Республіканської партії з'являтиметься нагода поборотись на виборах за місце у Конгресі (де більшість Демократів стала меншою), що звільниться", - пише видання.

Після повільного підрахунку голосів в самому північно-західному штаті США після виборів 3 листопада ЗМІ зробили висновок, що Салліван отримав незаперечну перевагу над Елом Гроссом - хірургом-ортопедом, який балотувався як незалежний кандидат за підтримки демократів.

За підсумками голосування, консерватор Салліван випереджав суперника на 20 процентних пунктів.

Тепер, коли республіканці отримали принаймні половину місць в Сенаті, вся увага переключилася на другий тур виборів, який пройде у штаті Джорджія 5-го січня.

Двом чинним консервативним республіканським сенаторам, Девіду Пердью і Келлі Лефлер, не вдалося отримати більшості голосів виборців минулого тижня, що призвело до оголошення другого туру.

У своїй агітації республіканці твердять, що перемога їх суперників-демократів обернеться розширенням складу Верховного суду США (нині більшість там мають консервативні судді і розширення складу суду могло би дозволити Демократам "розмити" консервативну більшість - прим. ГА), підвищенням подактів, позбавленням фінансування поліції та ін.

Пердью протистоїть демократ Джон Оссофф - журналіст-розслідувач, якому не вистачило голосів для перемоги на виборах до Палату представників Конгресу США у 2017 році, після чого він спробував зайняти місце Пердью в Сенаті, яке той займає з 2015 року.

Оссофф заявляє, що США потрібна більшість у Сенаті, яка гарантує ухвалення оновленого законодавства про громадянські права. Політик-демократ також твітував, що "хоче жити в Америці, де кожна родина матиме доступ до якісних послуг із охорони здоров'я".

Суперником Лефлер, призначеної в Сенат на початку 2020 року, є Рафаель Уорнок - прогресивний демократ і старший пастор баптистської церкви Авен-Езер в Атланті.

За підсумками голосування минулого тижня Уорнок вийшов на перше місце, але йому було далеко до більшості. Лефлер посіла друге місце. Пердью випередив Оссоффа з невеликим відривом, але третій кандидат отримав достатньо голосів, щоб ні Пердью, ні Оссофф не отримали 50 відсотків.

Таким чином, демократам вдалося зберегти щонайменше 48 місць, після того як вони втратили одне і придбали два за підсумками голосування минулого тижня.

Якщо на виборах у Джорджії переможуть і Оссофф і Уорнок, то республіканці і демократи поділять Сенат рівно навпіл, отримавши по 50 місць. У разі якщо при голосуванні в Сенаті голоси розділяються порівну, вирішальний голос належить віце-президенту, в даному випадку обраній віце-президентці Камалі Харріс.

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